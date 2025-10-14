„Ланцет“ долетя до Изюм

FPV-дрон „Ланцет“ е долетял до град Изюм в Харковска област на Украйна, съобщават Telegram каналите.

Местните власти уточниха, че удар по обект на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в града е нанесен не с „Геран“, а именно с „Ланцет“.

Това е необичайно, тъй като разстоянието от Изюм до фронтовата линия е най-малко 30 километра.