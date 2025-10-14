НА ЖИВО
          Мъжът на Златка Райкова – Карен Хачатрян, арестуван от ГДБОП за „черно тото“

          Мъжът на популярната плеймейтка и инфлуенсърка Златка Райкова – Карен Хачатрян, е бил арестуван от ГДБОП при специализирана полицейска операция, насочена срещу организираната престъпност и т.нар. „черно тото“. Заедно с него е задържан и брат му Юри Хачатрян, съобщава Lupa.bg.

          Акцията е проведена във вторник сутринта в София, като двамата са били задържани по европейска заповед за арест. По неофициална информация има и други арестувани лица, свързани с престъпната схема.

          Разпит и позицията на Златка Райкова

          По време на разследването и Златка Райкова е била привикана за разпит. Тя се е опитала да защити съпруга си, заявявайки, че двамата имат законни доходи и не се занимават с незаконни хазартни дейности.

          Предишни обвинения за уговаряне на мачове

          Това обаче не е първият сблъсък на Карен и брат му с властите.

          Преди около пет години двамата бяха обвинени в манипулиране на тенис мачове.

          Разследването тогава беше водено от международната организация Tennis Integrity Unit (TIU), която следи за корупция и измами в тениса.

          TIU установи, че Карен Хачатрян е участвал в уреждане на пет фиксирани срещи между 2017 и 2019 г.

          Той е бил обвинен, че убеждавал други играчи да губят нарочно и е отказвал съдействие на разследващите.

          В резултат Хачатрян получи доживотна забрана за участие в тенис турнири и беше глобен с 250 000 долара (около 825 000 лв.).

          Брат му Юри също беше санкциониран – 10-годишна забрана и глоба от 50 000 долара, след като бе признат за виновен в опити за корумпиране на тенисисти и залагане на собствени мачове.

          Луксозен живот без видими доходи

          Въпреки липсата на официална работа, Карен Хачатрян от години демонстрира висок стандарт на живот.

          Той често е забелязван да шофира луксозни автомобили, сред които и „Ламборгини Урус“, което по-късно продаде в началото на 2025 г.

          През януари Златка Райкова обяви колата за продажба за 205 000 евро (около 400 000 лв.).

          Според негови познати, Карен печели от незаконни спортни залагания и черно тото.

          Златка Райкова твърди, че двамата използват специален софтуер, който намира грешки в коефициентите на различни букмейкъри.

          Но източници от техния кръг смятат, че това е само прикритие за реалния източник на приходите – манипулирани мачове и нелегални залози.

          Разследване и финансови проверки

          До момента НАП, прокуратурата и полицията не са провеждали официална проверка на доходите на Хачатрян.

          Сегашната акция на ГДБОП обаче поставя начало на мащабно разследване срещу него и хората от мрежата му

