Мъжът на Златка Райкова – Карен Хачатрян, арестуван от ГДБОП за „черно тото“

Мъжът на популярната плеймейтка и инфлуенсърка Златка Райкова – Карен Хачатрян, е бил арестуван от ГДБОП при специализирана полицейска операция, насочена срещу организираната престъпност и т.нар. „черно тото“. Заедно с него е задържан и брат му Юри Хачатрян, съобщава Lupa.bg.
Акцията е проведена във вторник сутринта в София, като двамата са били задържани по европейска заповед за арест. По неофициална информация има и други арестувани лица, свързани с престъпната схема.
Разпит и позицията на Златка Райкова
По време на разследването и Златка Райкова е била привикана за разпит. Тя се е опитала да защити съпруга си, заявявайки, че двамата имат законни доходи и не се занимават с незаконни хазартни дейности.
Предишни обвинения за уговаряне на мачове
Това обаче не е първият сблъсък на Карен и брат му с властите.
Преди около пет години двамата бяха обвинени в манипулиране на тенис мачове.
Разследването тогава беше водено от международната организация Tennis Integrity Unit (TIU), която следи за корупция и измами в тениса.
TIU установи, че Карен Хачатрян е участвал в уреждане на пет фиксирани срещи между 2017 и 2019 г.
Той е бил обвинен, че убеждавал други играчи да губят нарочно и е отказвал съдействие на разследващите.
В резултат Хачатрян получи доживотна забрана за участие в тенис турнири и беше глобен с 250 000 долара (около 825 000 лв.).
Брат му Юри също беше санкциониран – 10-годишна забрана и глоба от 50 000 долара, след като бе признат за виновен в опити за корумпиране на тенисисти и залагане на собствени мачове.
Луксозен живот без видими доходи
Въпреки липсата на официална работа, Карен Хачатрян от години демонстрира висок стандарт на живот.
Той често е забелязван да шофира луксозни автомобили, сред които и „Ламборгини Урус“, което по-късно продаде в началото на 2025 г.
През януари Златка Райкова обяви колата за продажба за 205 000 евро (около 400 000 лв.).
Според негови познати, Карен печели от незаконни спортни залагания и черно тото.
Златка Райкова твърди, че двамата използват специален софтуер, който намира грешки в коефициентите на различни букмейкъри.
Но източници от техния кръг смятат, че това е само прикритие за реалния източник на приходите – манипулирани мачове и нелегални залози.
Разследване и финансови проверки
До момента НАП, прокуратурата и полицията не са провеждали официална проверка на доходите на Хачатрян.
Сегашната акция на ГДБОП обаче поставя начало на мащабно разследване срещу него и хората от мрежата му
