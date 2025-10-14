На 26 октомври България преминава към астрономическо (зимно) часово време

На 26 октомври 2025 г. в 04:00 часа България ще премине към астрономическо, или зимно часово време, като стрелките на часовниците ще бъдат върнати с един час назад, съобщиха от Българския институт по метрология.

Промяната се извършва в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, която урежда въвеждането и премахването на сезонното часово време в страните от ЕС.

Как е регламентирана смяната

Съгласно Постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 г., България преминава два пъти годишно между зимно и лятно часово време:

в последната неделя на март часовниците се преместват с един час напред (лятно часово време);

в нощта срещу последната неделя на октомври те се връщат с час назад (зимно часово време).

Исторически контекст

Практиката за местене на стрелките в Европа е въведена за първи път през 1976 г. по инициатива на Франция с цел по-добро използване на дневната светлина и икономия на енергия.

Идеята за смяна на времето обаче датира още от XVIII век, когато Бенджамин Франклин предлага на парижани да започват деня си по-рано, за да спестят осветление.

На практика системата е приложена за пръв път от Германия по време на Първата световна война – между 30 април и 1 октомври 1916 г., като мярка за икономия на гориво. Скоро след това я приемат и Великобритания, а по-късно и Съединените щати (1918 г.).

В България сезонната промяна на времето е въведена през 1979 г., следвайки общоевропейската практика.

През март 2019 г. Европейският парламент гласува за премахване на сезонната смяна на часа, но страните-членки на ЕС все още не са взели окончателно решение дали да останат трайно на лятно или на зимно часово време. Затова смяната на часа продължава да се прилага ежегодно в целия Европейски съюз.