      вторник, 14.10.25
          Нова реорганизация на движението – и на „Хемус" и на „Тракия"

          Автомагистрала Хемус
          Автомагистрала Хемус
          От 9:00 часа тази сутрин до 16 октомври се въвежда временна организация на движението по автомагистрала „Хемус“ в участъка между 22-ри и 27-ми километър. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната лента, докато изпреварващите ленти ще бъдат затворени за движение заради извършване на ремонтни дейности.

          Промени има и по автомагистрала „Тракия“ в района на пътен възел „Зимница“. До четвъртък превозните средства там ще се движат двупосочно в една лента, като движението ще бъде регулирано със светофарна уредба. Основният трафик по магистралата остава без промяна.

