      вторник, 14.10.25
          Ново земетресение в Югозападна България

          Земетресение край Симитли
          Земетресение край Симитли
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В ранните часове на 14 октомври 2025 г. бе регистрирано земетресение с магнитуд 2.8 по Рихтер в района на град Симитли, област Благоевград. Според данни на Националния сеизмологичен център към БАН, трусът е настъпил в 05:41 ч. българско време. Епицентърът е локализиран на около 30 километра от Благоевград и приблизително 90 километра южно от София.

          По първоначална информация земетресението е било слабо и не е довело до материални щети или пострадали. Местни жители съобщават, че трусът е бил усетен леко в някои населени места в района, но без да предизвика паника.

          Само няколко дни по-рано в същия регион бе отчетено и по-слабо земетресение с магнитуд 2.0, което според специалистите показва активизация на обичайно сеизмичната зона в Югозападна България.

          Подобни леки трусове са характерни за района около Симитли и Кресненското дефиле, където периодично се регистрират слаби земни движения без последствия за населението. Сеизмолозите напомнят, че подобни събития са нормална част от сеизмичната активност на региона.

