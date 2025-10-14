NYT: Верига катастрофални земетресения е надвиснала над Северна Америка

В Северна Америка може да се случи верига катастрофални земетресения, пише The New York Times.

- Реклама -

Учените смятат, че ако мощно земетресение се случи край бреговете на Тихия океан, то може да предизвика цяла поредица от други бедствия.

Ново проучване показва, че ако силно земетресение се случи в зоната на субдукция Каскадия, то може да предизвика земетресение на разлома Сан Андреас в Калифорния.

Професор Крис Голдфингър от Държавния университет на Орегон отбеляза, че земетресението в Каскадия вече се смята за потенциално най-разрушителното в историята на Северна Америка. „Но ако разломът Сан Андреас се задейства по същото време, бедствието би било още по-значително“, предупреждава той.

Зоната Каскадия се простира от канадския остров Ванкувър до Северна Калифорния. Тук океанската плоча Хуан де Фука бавно се потапя под континенталната Северноамериканска плоча, създавайки интензивно напрежение в земната кора. Именно в тази точка на контакт може да започне разрушително движение.

Голдфингър и екипът му случайно откриват доказателства за възможна връзка между двата разлома още през 1999 г. Те събирали проби от седименти край брега и открили необичайни следи от подводни свлачища, които се оказали резултат от две последователни земетресения – първо в Каскадия, а след това в Сан Андреас.

Според техните данни, през последните 2500 години всички големи земетресения в Каскадия са съвпадали с тремори на Сан Андреас.

Не всички учени са съгласни с това заключение. Сеизмологът Луси Джоунс от Калифорнийския технологичен институт смята, че са необходими още доказателства, за да се изключи простото съвпадение. „Често виждаме модели там, където няма такива. Така че е важно това да се тества статистически“, казва тя.

Въпреки това ученият признава, че връзката между двата разлома изглежда логична. Тя отбелязва, че силно земетресение на едно място наистина може да засегне съседни райони. „Най-опасният ден е денят след голямо земетресение“, добавя Джоунс.