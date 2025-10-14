НА ЖИВО
          Официално: София ще бъде домакин на Евроволей 2026

          След решение на Българската федерация по волейбол, столицата поема организацията на европейското първенство, като мачовете ще се играят в „Арена София“.

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          София официално ще бъде един от домакините на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година. Решението беше потвърдено от Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, след като столицата надделя над Варна в избора за домакинство.

          България ще сподели домакинството с още три държави – Италия, Румъния и Финландия. Основните срещи на българска земя ще се проведат в „Арена София“, която разполага с капацитет от над 12 000 зрители и вече има опит с организирането на големи международни спортни събития.

          Решението идва след като Столичният общински съвет гласува отпускането на 500 000 лева за подготовката и организацията на Евроволей 2026. Очаква се събитието да привлече хиляди фенове от страната и чужбина и да допринесе за популяризирането на волейбола у нас.

          Подробната програма и съставът на групите ще бъдат обявени на по-късен етап от Европейската волейболна конфедерация (CEV).

          1. Когато Варна приемаше и организиране първенствата по волейбол, София и хабер нямаше! Дали били 500000 хил. за организиране и провеждане на първенството! Те са богата община, само толкова ли им се „откъсна“ от бюджета? Да са живи и здрави. Всичко съсредочават в София. Защо?? И в Русе има зала и във Варна, пък и в други населени места има не лоши зали. Нима другите градове и населението там нямат право да видят и подкрепят нашите национали които второ, трето поколение вече , ни радват с успехите си?!

