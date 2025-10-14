Официално: София ще бъде домакин на Евроволей 2026

София официално ще бъде един от домакините на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година. Решението беше потвърдено от Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, след като столицата надделя над Варна в избора за домакинство.

- Реклама -

България ще сподели домакинството с още три държави – Италия, Румъния и Финландия. Основните срещи на българска земя ще се проведат в „Арена София“, която разполага с капацитет от над 12 000 зрители и вече има опит с организирането на големи международни спортни събития.

Решението идва след като Столичният общински съвет гласува отпускането на 500 000 лева за подготовката и организацията на Евроволей 2026. Очаква се събитието да привлече хиляди фенове от страната и чужбина и да допринесе за популяризирането на волейбола у нас.

Подробната програма и съставът на групите ще бъдат обявени на по-късен етап от Европейската волейболна конфедерация (CEV).