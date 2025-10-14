Онколог: Заседналият начин на живот е основната причина за ръста на рака на дебелото черво сред младите

Заседналият начин на живот стои в основата на нарастващата честота на рак на дебелото черво сред хората в млада възраст, посочва д-р Ин Цао, онколог и доцент по хирургия и медицина във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (САЩ).
- Реклама -
В интервю за „Дейли мейл“ тя обяснява, че ракът на дебелото черво дълго време се е смятал за заболяване на възрастните, но през последните три десетилетия заболеваемостта при хора между 25 и 49 години се е удвоила.
Според нея основните фактори за увеличаването на случаите включват липса на движение, нездравословно хранене, бедно на фибри, но богато на преработени храни и захари, както и честа консумация на сладки напитки и фастфуд.
Освен това д-р Цао посочва, че затлъстяването, диабетът, употребата на алкохол (особено на гладно) и замърсената околна среда допълнително повишават риска от развитие на рак на дебелото черво.
Заседналият начин на живот стои в основата на нарастващата честота на рак на дебелото черво сред хората в млада възраст, посочва д-р Ин Цао, онколог и доцент по хирургия и медицина във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (САЩ).
- Реклама -
В интервю за „Дейли мейл“ тя обяснява, че ракът на дебелото черво дълго време се е смятал за заболяване на възрастните, но през последните три десетилетия заболеваемостта при хора между 25 и 49 години се е удвоила.
Според нея основните фактори за увеличаването на случаите включват липса на движение, нездравословно хранене, бедно на фибри, но богато на преработени храни и захари, както и честа консумация на сладки напитки и фастфуд.
Освен това д-р Цао посочва, че затлъстяването, диабетът, употребата на алкохол (особено на гладно) и замърсената околна среда допълнително повишават риска от развитие на рак на дебелото черво.
линкът не работи