Онколог: Заседналият начин на живот е основната причина за ръста на рака на дебелото черво сред младите

Заседналият начин на живот стои в основата на нарастващата честота на рак на дебелото черво сред хората в млада възраст, посочва д-р Ин Цао, онколог и доцент по хирургия и медицина във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (САЩ).

- Реклама -

В интервю за „Дейли мейл“ тя обяснява, че ракът на дебелото черво дълго време се е смятал за заболяване на възрастните, но през последните три десетилетия заболеваемостта при хора между 25 и 49 години се е удвоила.

„Едно поразително откритие, което ме изненада, е, че редовните упражнения не намаляват щетите, причинени от заседналия начин на живот. Младите хора сега прекарват повече време седнали, отколкото преди,“ подчерта Цао.

Според нея основните фактори за увеличаването на случаите включват липса на движение, нездравословно хранене, бедно на фибри, но богато на преработени храни и захари, както и честа консумация на сладки напитки и фастфуд.

Освен това д-р Цао посочва, че затлъстяването, диабетът, употребата на алкохол (особено на гладно) и замърсената околна среда допълнително повишават риска от развитие на рак на дебелото черво.