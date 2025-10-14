НА ЖИВО
          Спорт

          Осми пореден Мондиал за Англия

          „Трите лъва“ са с пълен актив от 18 точки след шест изиграни срещи, на седем пред Албания

          Англия се класира на осмо поредно Световно първенство, след като победи Латвия с 5:0 като гост в мач от осмия кръг на Световните квалификации от група „K“. „Трите лъва“ са с пълен актив от 18 точки след шест изиграни срещи, на седем пред Албания.

          Англичаните напълно диктуваха случващото се на терена и закономерно излязоха напред в резултата в 26-ата минута. Антъни Гордън се измъкна зад съперниковата отбрана и с прекрасен изстрел от границата на наказателното поле към долния ляв ъгъл отбеляза за 0:1.

          В 44-аа минута рикоширала топка стигна до Хари Кейн, а той не се подвоуми и с великолепен удар в долния десен ъгъл матира Кришянис Звиедрис за 0:2. В добавеното време на първата част Англия получи правото да изпълни дузпа, която Кейн превърна в гол – 0:3.

          В 58-ата минута Англия стигна и до четвърто попадение. Максимс Тонишевс направи опит да изчисти топката, но вместо това я прати в собствената си врата. До края на срещата „трите лъва“ намалиха оборотите, но все пак в 86-ата минута Еберечи Езе вкара пети гол.

          В другия мач от групата Сърбия се измъчи при визитата си на Андора, като дори допусна изоставане, но след пълен обрат до 2:1 стигна до успеха. „Плавите“ заемат третата позиция с десет точки, докато андорците са на дъното в таблица с едва един пункт в актива си.

