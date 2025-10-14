НА ЖИВО
      вторник, 14.10.25
          Открито в Китай „свръхгигантско" находище на злато може да се окаже най-голямото в света

          Снимка: Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Китайски геолози са открили находище на златна руда, което може да се окаже най-голямото в света, съобщава списание Popular Mechanics. Според предварителните оценки в провинция Хунан са открити запаси от около 1100 тона злато, което класифицира находището като „свръхгигантско“.

          Екипът от китайски геолози е открил над 40 златни жили, съдържащи приблизително 330 тона златна руда, на дълбочина около 2000 метра под мина Уангу в окръг Пиндзян.

          „Много сондирани скални ядки са показали видимо злато,“ коментира Чен Рулин, експерт по проучване на руди от Геоложката служба на провинция Хунан.

          Според 3D моделиране обаче, на още по-голяма дълбочина — около 2900 метра — може да има до 1100 тона злато. Ако това се потвърди, стойността на находището би достигнала около 83 милиарда долара.

          Откритието е особено впечатляващо, тъй като новооткритата руда съдържа около 138 грама злато на тон — изключително висока концентрация, рядко срещана в световния златодобив.

          Ако прогнозите се потвърдят, новото находище ще надмине южноафриканската мина South Deep, която до момента държи рекорда с 1025 тона злато.

          Китай, който вече е най-големият производител и потребител на злато в света, произвежда около 10% от глобалния добив, но консумира три пъти повече, отколкото извлича. Това ново откритие може драстично да намали зависимостта на страната от внос на благородния метал.

          Новината предизвика колебания на световните пазари на злато, като цената на метала се повиши значително след съобщението.

          Според Лиу Йонгджун, заместник-началник на Геоложката служба в Хунан, „допълнителни находища на златна руда са били открити и в покрайнините на обекта, което може да увеличи потенциала на региона като нов център на глобалния златодобив“.

