„Път в синьо“ – изложба в памет на Георги Лечев събра почитатели на изкуството в галерия Vejdi

В Арт галерия Vejdi бе открита изложбата „Път в синьо“, посветена на паметта на големия български художник Георги Лечев, предаде репортер на БГНЕС.
Експозицията включва 15 произведения, подбрани от личната колекция на семейството и показани за първи път пред публика.
Събитието бе открито от изкуствоведа Слава Иванова, бивш директор на Националната галерия „Квадрат 500“.
Тя припомни, че Лечев започва като график, завършил специалност „Графика“ във Великотърновския университет, което му дава солидна основа и майсторство в техниката.
По-късно художникът се насочва към живописта, развивайки свой уникален художествен език, белязан от мощна експресия, светлина и синьо безкрайно море.
По думите ѝ, експозицията има музейна стойност, защото чрез подбраните творби показва цялостния път на художника – от графиката до експресивната живопис.
Художникът бе определен като „бунтар, бохем и естет – и в живота, и в изкуството“.
От името на Вежди Рашидов, собственик на галерията, бе прочетено емоционално писмо, в което той отдаде почит на своя приятел:
Актьорът Стефан Мавродиев също сподели свои спомени:
Георги Лечев, роден на 30 октомври 1949 г. във Варна, завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Автор е на над 100 изложби в България и по света, носител на множество награди и признания.
Той почина на 8 май 2024 г., оставяйки след себе си богато и светло наследство, пропито с безкрайното му „пътешествие в синьото“.