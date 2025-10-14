„Път в синьо“ – изложба в памет на Георги Лечев събра почитатели на изкуството в галерия Vejdi

В Арт галерия Vejdi бе открита изложбата „Път в синьо“, посветена на паметта на големия български художник Георги Лечев, предаде репортер на БГНЕС.

Експозицията включва 15 произведения, подбрани от личната колекция на семейството и показани за първи път пред публика.

Събитието бе открито от изкуствоведа Слава Иванова, бивш директор на Националната галерия „Квадрат 500“.

„Георги Лечев има своето много ярко, трайно и мощно присъствие в изкуството. Той започва своя път в години, когато българското изкуство изоставаше от световните тенденции, но неговото поколение внесе бунтарски дух и нова свобода,“ заяви Иванова.

Тя припомни, че Лечев започва като график, завършил специалност „Графика“ във Великотърновския университет, което му дава солидна основа и майсторство в техниката.

„Българската графика през 80-те години беше изключително силна, на световно ниво, а Георги Лечев утвърди тази позиция, като представяше свои творби на международни форуми и печелеше първи награди,“ подчерта Иванова.

По-късно художникът се насочва към живописта, развивайки свой уникален художествен език, белязан от мощна експресия, светлина и синьо безкрайно море.

„Морето беше неговата същност – символ на свободата и пътя в изкуството. Неслучайно изложбата носи името „Път в синьо“, защото отразява неговата визия и духовност,“ каза още Иванова.

По думите ѝ, експозицията има музейна стойност, защото чрез подбраните творби показва цялостния път на художника – от графиката до експресивната живопис.

Художникът бе определен като „бунтар, бохем и естет – и в живота, и в изкуството“.

От името на Вежди Рашидов, собственик на галерията, бе прочетено емоционално писмо, в което той отдаде почит на своя приятел:

„Щастлив съм, че изпълних обещанието си за тази изложба. Но той не дойде – за което искрено тъгувам. Георги Лечев беше верен приятел, непримирим бунтар и човек със свободна душа. В душата му се рееха синьото небе, синьото море и белотата на морските чадъри и чайки,“ пише Рашидов.

„Сбогом, приятелю! Липсваш ми истински. Когато дойда при теб, да направим поредната ни прекрасна изложба,“ завършва писмото му.

Актьорът Стефан Мавродиев също сподели свои спомени:

„Неговите графики бяха внезапни и провокиращи, а рисунката му – шантава и разпознаваема. Мога да позная негова творба измежду стотици други. Така рисуваше само той.“

Георги Лечев, роден на 30 октомври 1949 г. във Варна, завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Автор е на над 100 изложби в България и по света, носител на множество награди и признания.

Той почина на 8 май 2024 г., оставяйки след себе си богато и светло наследство, пропито с безкрайното му „пътешествие в синьото“.