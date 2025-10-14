Пеевски е готов да поеме управлението на България

Председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски със свой пост във Фейсбук отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, като заяви, че е готов да поеме своята отговорност за управлението на България.

„Заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност.

Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори“, пишат от пресцентъра на „ДПС-Ново начало“. - Реклама -

Във поста се пише още, че от формацията разбират значимостта на предстоящото влизане на страната в еврозоната, както и приемането на бюджета за следващата година, поради което нямало да допуснат да се стигне до хаос.

„Няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ППДБ, които са готови да пожертват всичко – и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции“, се казва още в съобщението.

В края на текста се посочва също така, че от „ДПС-Ново начало“ застават зад идеята ГЕРБ-СДС, като най-голямата партия в управлението, да преценят кой следва да бъде председател на Народното събрание.