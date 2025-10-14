Пеевски е готов да поеме управлението на България

Председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски със свой пост във Фейсбук отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, като заяви, че е готов да поеме своята отговорност за управлението на България.
Във поста се пише още, че от формацията разбират значимостта на предстоящото влизане на страната в еврозоната, както и приемането на бюджета за следващата година, поради което нямало да допуснат да се стигне до хаос.
В края на текста се посочва също така, че от „ДПС-Ново начало“ застават зад идеята ГЕРБ-СДС, като най-голямата партия в управлението, да преценят кой следва да бъде председател на Народното събрание.
КошмарЪт на кошмарите
Стара негова мечта
Кокво управрение иска след като е наказан по Магнитски! Кой държавник ще го признае навън?
А ние няма да дадем България на гнусна твар като теб!
Бойййййкккоооо ебахатееееее.бооооклук
Ако наблюдавахте внимателно,щяхте да разберете че Бойко сготви Пеевски в момента…
Когато си се оял като санкционирано по магнитски прасе…
Тоя е като лепка, няма оттърване!
Кога да ще идват белите автобуси?!
Прасетата ги колят по Коледа… а тя наближава.
След 50 години може отново да има Източна Румелия
СААААМО ТОВА ОСТАВАШЕ 🤦😡🤮 РАПОРТ ДАДЕН/ РАПОРТ ПРИЕТ ……ВЛАСТ ДАДЕНА / ВЛАСТ ПРИЕТА 🤮😡😎❗…..ТАКА МУ СЕ ПАДА НА ЗАССССПАЛИЯ БЕЗХАБЕРЕН ❗😎…АЙДЕЕЕ ВРЕМЕ ЗА ГЪБИ, ЗА РИБА ,ЗА ГЪРЦИЯ И ЗА,, НА МА!ЙНАТА „❗😎👆……….
Няма да стане, няма да се дадем на един самозабравил се плъх…
Казах ли ви, бре? Че се случва меко предаване на власт с малко цирк…. 🙂 Така го правят, че да няма избори. 🙂
Vasil Vasilev Ще има избори.
Evnika Simon дано
И това ако не е договорено…
Бог да пази България!
Айде нема нужда , посочете ми нещо до което се е докопал да не е е фалирало