      вторник, 14.10.25
          Пеевски е готов да поеме управлението на България

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          Председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски със свой пост във Фейсбук отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, като заяви, че е готов да поеме своята отговорност за управлението на България.

          Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО : Моментът е преломен – готови сме да поемем своята отговорност за…

          Posted by ДПС Пресцентър on Tuesday, October 14, 2025

          „Заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност.
          Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори“, пишат от пресцентъра на „ДПС-Ново начало“.

          Във поста се пише още, че от формацията разбират значимостта на предстоящото влизане на страната в еврозоната, както и приемането на бюджета за следващата година, поради което нямало да допуснат да се стигне до хаос.

          „Няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ППДБ, които са готови да пожертват всичко – и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции“, се казва още в съобщението.

          В края на текста се посочва също така, че от „ДПС-Ново начало“ застават зад идеята ГЕРБ-СДС, като най-голямата партия в управлението, да преценят кой следва да бъде председател на Народното събрание.

          3. Кокво управрение иска след като е наказан по Магнитски! Кой държавник ще го признае навън?

          6. Ако наблюдавахте внимателно,щяхте да разберете че Бойко сготви Пеевски в момента…

          12. СААААМО ТОВА ОСТАВАШЕ 🤦😡🤮 РАПОРТ ДАДЕН/ РАПОРТ ПРИЕТ ……ВЛАСТ ДАДЕНА / ВЛАСТ ПРИЕТА 🤮😡😎❗…..ТАКА МУ СЕ ПАДА НА ЗАССССПАЛИЯ БЕЗХАБЕРЕН ❗😎…АЙДЕЕЕ ВРЕМЕ ЗА ГЪБИ, ЗА РИБА ,ЗА ГЪРЦИЯ И ЗА,, НА МА!ЙНАТА „❗😎👆……….

          14. Казах ли ви, бре? Че се случва меко предаване на власт с малко цирк…. 🙂 Така го правят, че да няма избори. 🙂

