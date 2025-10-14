Пожар в жилищен блок в Дупница, евакуираха обитателите

Два екипа на пожарната гасиха пожар в блок 60 в дупнишкия квартал Бистрица в понеделник вечерта, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирана от БНР.

Пожарът е избухнал малко преди 19:00 ч. в един от апартаментите на блока — вероятно вследствие на техническа неизправност или оставен включен електроуред.

По време на инцидента собственикът на жилището не е бил в дома си, а живеещите в съседните апартаменти са били евакуирани за около два часа като предпазна мярка.

Материалните щети от пожара все още се изясняват, уточниха от полицията.