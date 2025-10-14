НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ПП-ДБ с предложение удостоверенията за наследници да отпаднат

          13
          210
          Снимка: БГНЕС
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком
          Сподели
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком

          Днес съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заедно с група депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ са внесли предложение да отпаднат удостоверенията за наследници.

          - Реклама -

          Според тях този документ представлява излишна бюрократична пречка, която създава неудобство в един от най-трудните моменти за хората – след загуба на близък. Вместо удостоверението, народните представители предлагат въвеждането на служебна електронна справка, която да се издава бързо и удобно чрез автоматичен достъп до регистрите на ГРАО.

          До момента удостоверението за наследници се издаваше от общините по постоянен адрес на починалия. За да го получат, близките трябваше да подадат заявление на гише, като в някои случаи се изискваше и представяне на акт за смърт и лични документи на заявителя. Процедурата можеше да отнеме от няколко часа до няколко дни, в зависимост от натовареността на администрацията, а в по-малки населени места — дори седмица. Документът се използва основно при наследствени дела, банкови операции, прехвърляне на имоти или пенсии, но информацията в него и без това вече се съдържа в електронните регистри на ГРАО. Именно поради това експертите от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ определят удостоверението като дублираща и остаряла процедура, която може да бъде заменена от автоматична справка между институциите без участието на гражданите.

          Ако предложението бъде прието, гражданите няма да се налага повече да подават заявления и да чакат за издаването на удостоверение. При необходимост институциите ще обменят нужната информация по електронен път, което ще спести време, усилия и административни разходи. Така премахването на документа ще бъде още една стъпка към реално електронно управление и облекчаване на гражданите от ненужна бюрокрация.

          Днес съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заедно с група депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ са внесли предложение да отпаднат удостоверенията за наследници.

          - Реклама -

          Според тях този документ представлява излишна бюрократична пречка, която създава неудобство в един от най-трудните моменти за хората – след загуба на близък. Вместо удостоверението, народните представители предлагат въвеждането на служебна електронна справка, която да се издава бързо и удобно чрез автоматичен достъп до регистрите на ГРАО.

          До момента удостоверението за наследници се издаваше от общините по постоянен адрес на починалия. За да го получат, близките трябваше да подадат заявление на гише, като в някои случаи се изискваше и представяне на акт за смърт и лични документи на заявителя. Процедурата можеше да отнеме от няколко часа до няколко дни, в зависимост от натовареността на администрацията, а в по-малки населени места — дори седмица. Документът се използва основно при наследствени дела, банкови операции, прехвърляне на имоти или пенсии, но информацията в него и без това вече се съдържа в електронните регистри на ГРАО. Именно поради това експертите от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ определят удостоверението като дублираща и остаряла процедура, която може да бъде заменена от автоматична справка между институциите без участието на гражданите.

          Ако предложението бъде прието, гражданите няма да се налага повече да подават заявления и да чакат за издаването на удостоверение. При необходимост институциите ще обменят нужната информация по електронен път, което ще спести време, усилия и административни разходи. Така премахването на документа ще бъде още една стъпка към реално електронно управление и облекчаване на гражданите от ненужна бюрокрация.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          „Път в синьо“ – изложба в памет на Георги Лечев събра почитатели на изкуството в галерия Vejdi

          Красимир Попов -
          В Арт галерия Vejdi бе открита изложбата „Път в синьо“, посветена на паметта на големия български художник Георги Лечев, предаде репортер на БГНЕС. Експозицията включва...
          Политика

          Делян Пеевски: „ДПС–Ново начало“ подкрепя правителството на Росен Желязков и е готово за преговори за преформатиране на управлението

          Красимир Попов -
          Лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски обяви, че споделя позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото България се намира в преломен момент,...
          България

          Владимир Симеонов: В Пазарджик показахме, че трябва да намираме хората за местата, а не местата за хората

          Ирина Илиева -
          Председателят на ПП „Свобода“ Владимир Симеонов коментира силното представяне на партията на местните избори в Пазарджик, където формацията зае трето място, определяйки резултата като...

          13 КОМЕНТАРА

          2. Един инфантилен “ генерал „,наркоман и п..с са сътворил лакомия поредната глупост.

            • Evgeni Topalov За да се изпраща по служебен път между институциите, а не да висите по гишетата, когато се налага да си извадите такова.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions