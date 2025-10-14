ПП-ДБ с предложение удостоверенията за наследници да отпаднат

Днес съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заедно с група депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ са внесли предложение да отпаднат удостоверенията за наследници.

Според тях този документ представлява излишна бюрократична пречка, която създава неудобство в един от най-трудните моменти за хората – след загуба на близък. Вместо удостоверението, народните представители предлагат въвеждането на служебна електронна справка, която да се издава бързо и удобно чрез автоматичен достъп до регистрите на ГРАО.

До момента удостоверението за наследници се издаваше от общините по постоянен адрес на починалия. За да го получат, близките трябваше да подадат заявление на гише, като в някои случаи се изискваше и представяне на акт за смърт и лични документи на заявителя. Процедурата можеше да отнеме от няколко часа до няколко дни, в зависимост от натовареността на администрацията, а в по-малки населени места — дори седмица. Документът се използва основно при наследствени дела, банкови операции, прехвърляне на имоти или пенсии, но информацията в него и без това вече се съдържа в електронните регистри на ГРАО. Именно поради това експертите от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ определят удостоверението като дублираща и остаряла процедура, която може да бъде заменена от автоматична справка между институциите без участието на гражданите.

Ако предложението бъде прието, гражданите няма да се налага повече да подават заявления и да чакат за издаването на удостоверение. При необходимост институциите ще обменят нужната информация по електронен път, което ще спести време, усилия и административни разходи. Така премахването на документа ще бъде още една стъпка към реално електронно управление и облекчаване на гражданите от ненужна бюрокрация.