Премиерът на Франция Льокорню замразява пенсионната реформа в опит да спаси непопулярното правителство

Премиерът на Франция Себастиeн Льокорню заяви във вторник в първата си реч пред парламента след поредното му назначаване на поста, че планира да замрази непопулярен закон, който повишава минималната възраст за пенсиониране, до следващите президентски избори през 2027 г, пише европейската редакция на Politico.

Решението е голяма победа за опозиционната Социалистическа партия, която заплаши да гласува за свалянето на зараждащото се правителство на Льокорню, ако той не замрази пенсионната реформа, която беше приета през 2023 г. и постепенно повишава минималната възраст за пенсиониране от 62 на 64 години за повечето работници.

„Суспендирането трябва да бъде възможност. Дебатирането по въпроса за пенсиите не е просто финансово уравнение. То е съществена част от нашия социален договор. И този договор също се нуждае от основен преглед“, заяви Льокорню.

Като се има предвид, че повечето други опозиционни партии обещаха да се опитат да свалят правителството на Льокорню, следващият ход на социалистите ще определи дали 39-годишният премиер си е спечелил време или Франция ще потъне още по-дълбоко в спиралата на политически хаос, започнала с краха на първото му правителство, което оцеля само 14 часа, миналата седмица. Френският президент Еманюел Макрон преназначи Льокорню в петък, а последният направи втори опит да назначи кабинет в неделя.

Кризата подхрани опасенията, че втората по големина икономика в еврозоната е станала толкова неуправляема, че вече не може да си плаща сметките.

Ако второто правителство на Льокорню бъде свалено, то ще бъде четвъртото, което се разпада за по-малко от година – и това би увеличило драстично перспективата Макрон да разпусне парламента, за да излезе от безизходицата. Два вота на недоверие – единият внесен от група крайнолеви, зелени и леви депутати, а другият от крайната десница – срещу правителството на Льокорню ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Льокорню настоя, че спирането на пенсионната реформа трябва да бъде съпроводено с адекватни спестявания, за да се овладеят прекомерните публични разходи и да се намали бюджетният дефицит, който се очаква да достигне 5,4% от брутния вътрешен продукт тази година.

Той изчисли, че замразяването ще струва на френските държавни финанси 400 милиона евро за 2026 г. По-рано във вторник неговото правителство предложи бюджет, насочен към намаляване на дефицита под 5% от БВП за следващата година, който включва съкращения на разходите в размер на 31 милиарда евро и повишаване на данъците.

Премиерът добави, че няма да подкрепи резултат, който би могъл да подкопае фискалното доверие във Франция или нейната пенсионна система.