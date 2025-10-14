Президентът на Мадагаскар: Укрих се на безопасно място, за да защитя живота си

Президентът на Мадагаскар Андри Раджоелина заяви, че се е укрил на „безопасно място“ след опит за покушение срещу него, в излъчено на живо обръщение във Facebook.

„Бях принуден да намеря безопасно място, за да защитя живота си днес. Въпреки всичко никога не спирам да търся решения,“ каза 51-годишният лидер, без да разкрива местоположението си. - Реклама -

Раджоелина призова за спазване на конституцията, за да се намери изход от задълбочаващата се политическа криза, която го принуди да подаде оставка.

„Има само един начин за разрешаване на тези проблеми – това е да се спазва действащата конституция в страната,“ заяви той в обръщението си, което два пъти беше отлагано от офиса му.

Според портала Africa Intelligence, Раджоелина е заявил по-рано, че няма намерение да подава оставка, а предприема „стратегическо отстъпление“.

На 13 октомври президентът е провел видеоконференция с администрацията си, за да потвърди, че остава способен да управлява. През уикенда той е провел консултации с лидери на няколко африкански държави, с цел да си осигури международна подкрепа.