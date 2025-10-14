Проф. Румен Гечев: Борисов не е на себе си, изигран е от ортака си, унижен е пред цяла България

Това каза икономистът проф. Румен Гечев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Проф. Гечев призова медиите да попитат ГЕРБ дали Борисов няма да подаде оставка след загубата в Пазарджик.
Икономистът беше категоричен, че най-доброто, което може да прави бившият премиер на България е да свали правителството, за да се отиде на нови избори.
Гостът коментира и темата за влизането на страната ни в еврозоната. Той припомни, че винаги е заставал зад тезата, че държавата ни не трябва да приема единната валута, защото това щяло да ни доведе до икономическа криза.
Шиши ще го смачка като Доган
Мария Благоева Не ще а го смачка
И защо да е изигран? Избори, гласуване, на кого да се сърди Борисов? На хората ли? На Пеевски ли? Емоциите не са добър съветник и често водят до излишен изказ.
Никой не трябва да забравя, че и най-опитните политици с нюх в политич.процеси, не са безгрешни, но грешките понякога струват скъпо. Няма място за сърдене на който и да е. Всеки да внимава какво излиза от устата му, щото дума дупка не прави, но власт събаря!
Много точно казано.
Най „глемият“ професор ,който фалира един куп банки !
Борисов е следващия Гечев, далеч от властта, от време на време ще му дават някой лев, опс, евро, да дрънка глупости по кабеларките.
Борисов е следващият Доган
Стилиян Тотьов Съмнявям се ама много. Тия от ГЕРБ имат много структури и много привърженици и при малка избирателна активност като се добавят и негласувалите те печелят най-много.
Имат много администрация,но това не прави първи,ако не е корпоративния и окрадния(платения)вот!
Що се отнася за гербаджиите,те са по-лесно за дебелото момче!
Те по принцип са лакоми и корумпирани и за голямото момче знае какво да направи
Great points, well supported by facts and logic.