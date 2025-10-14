НА ЖИВО
          Проф. Румен Гечев: Борисов не е на себе си, изигран е от ортака си, унижен е пред цяла България

          „Борисов не е на себе си, изигран е от ортака си, унижен е пред цяла България.“

          Това каза икономистът проф. Румен Гечев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Проф. Гечев призова медиите да попитат ГЕРБ дали Борисов няма да подаде оставка след загубата в Пазарджик.

          Икономистът беше категоричен, че най-доброто, което може да прави бившият премиер на България е да свали правителството, за да се отиде на нови избори.

          Гостът коментира и темата за влизането на страната ни в еврозоната. Той припомни, че винаги е заставал зад тезата, че държавата ни не трябва да приема единната валута, защото това щяло да ни доведе до икономическа криза.

          10 КОМЕНТАРА

          2. И защо да е изигран? Избори, гласуване, на кого да се сърди Борисов? На хората ли? На Пеевски ли? Емоциите не са добър съветник и често водят до излишен изказ.
            Никой не трябва да забравя, че и най-опитните политици с нюх в политич.процеси, не са безгрешни, но грешките понякога струват скъпо. Няма място за сърдене на който и да е. Всеки да внимава какво излиза от устата му, щото дума дупка не прави, но власт събаря!

          5. Борисов е следващия Гечев, далеч от властта, от време на време ще му дават някой лев, опс, евро, да дрънка глупости по кабеларките.

            • Стилиян Тотьов Съмнявям се ама много. Тия от ГЕРБ имат много структури и много привърженици и при малка избирателна активност като се добавят и негласувалите те печелят най-много.

              • Имат много администрация,но това не прави първи,ако не е корпоративния и окрадния(платения)вот!
                Що се отнася за гербаджиите,те са по-лесно за дебелото момче!
                Те по принцип са лакоми и корумпирани и за голямото момче знае какво да направи

