Проф. Румен Гечев: Борисов не е на себе си, изигран е от ортака си, унижен е пред цяла България

„Борисов не е на себе си, изигран е от ортака си, унижен е пред цяла България.“

Това каза икономистът проф. Румен Гечев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Проф. Гечев призова медиите да попитат ГЕРБ дали Борисов няма да подаде оставка след загубата в Пазарджик.

Икономистът беше категоричен, че най-доброто, което може да прави бившият премиер на България е да свали правителството, за да се отиде на нови избори.

Гостът коментира и темата за влизането на страната ни в еврозоната. Той припомни, че винаги е заставал зад тезата, че държавата ни не трябва да приема единната валута, защото това щяло да ни доведе до икономическа криза.