      вторник, 14.10.25
          Професор Рачев предупреди за студен фронт от север, но и скорошно повишение на градусите

          От Царево до Варна есента вече напомня за себе си с дъжд и понижение на температурите. След валежите от около 20 литра на квадратен метър, паднали след полунощ по Южното Черноморие, страната е под влияние на студен фронт, идващ от север, съобщи климатологът професор Георги Рачев в ефира на bTV.

          По думите му, няма място за притеснение – застудяването е напълно нормално за октомври, а времето ще остане динамично и променливо. Очаква се през деня хладният въздух да обхване по-голямата част от страната, което ще доведе до леко понижение на температурите. Въпреки това седмицата ще бъде по-топла от предходната.

          Дъждовна, но не студена седмица

          В периода петък – неделя се очакват превалявания в различни части на България. Те ще бъдат ограничени по площ и количество, но интензитетът им ще зависи от средиземноморските смущения, преминаващи през региона.

          Проф. Рачев отбеляза, че средиземноморската буря „Алис“, която в момента се развива в най-западната част на Средиземно море, е причинила сериозни наводнения в Югоизточна Испания, където за 12–18 часа са паднали над 150 л/кв.м. дъжд. За щастие, няма жертви, макар кадрите от района да са „покъртителни“.

          Затопляне след студения фронт

          След дъждовните дни през уикенда, времето ще започне постепенно да се подобрява. Според прогнозите, във вторник и сряда следващата седмица температурите ще се повишат до около 20 градуса. Макар атмосферните модели все още да не са напълно единодушни, тенденцията е към по-топло и по-приятно време.

          Във Варна и по Черноморието времето ще остане влажно и прохладно до края на седмицата, но следващата седмица се очаква повишение на температурите, въпреки че валежите ще продължат.

          „Есента е при нас“

          „Времето е нормално, динамично, променящо се – ще има и слънчеви часове, и вятър. Есента си е вече тук“, коментира проф. Рачев.

          По думите му, предстои да изпратим една дъждовна седмица, за да посрещнем друга – също влажна, но по-топла, което ще помогне листата най-сетне да опадат и да освободят повече светлина.

          - Реклама -

