      вторник, 14.10.25
          Начало

          Протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Благомир Коцев

          Снимка: БГНЕС
          Около 400 граждани се събраха пред сградата на Община Варна, за да изразят подкрепата си за задържания кмет Благомир Коцев и да настояват за неговото незабавно освобождаване.

          Събитието премина при ясно изразено недоволство и остри лозунги срещу прокуратурата, опозицията и задкулисието във властта.

          В началото на протеста бе внесен картонен макет на „важен гост“, скрит под червена пелерина. Момент по-късно той беше разкрит — оказа се, че това е фигура на Делян Пеевски.

          Демонстрантите носеха плакати с надписи като „Откога съдът е прокуратура“, „Благомир Коцев е в ареста, защото е кмет“, както и знаци с главно „Д“ в червен кръг.

          Сред скандиранията най-често се чуваше:

          „Свобода за Благо!“

