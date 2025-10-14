Протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Благомир Коцев

Около 400 граждани се събраха пред сградата на Община Варна, за да изразят подкрепата си за задържания кмет Благомир Коцев и да настояват за неговото незабавно освобождаване.

- Реклама -

Събитието премина при ясно изразено недоволство и остри лозунги срещу прокуратурата, опозицията и задкулисието във властта.

В началото на протеста бе внесен картонен макет на „важен гост“, скрит под червена пелерина. Момент по-късно той беше разкрит — оказа се, че това е фигура на Делян Пеевски.

Демонстрантите носеха плакати с надписи като „Откога съдът е прокуратура“, „Благомир Коцев е в ареста, защото е кмет“, както и знаци с главно „Д“ в червен кръг.

Сред скандиранията най-често се чуваше: