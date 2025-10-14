Провал за Франция в Исландия

Исландия и Франция завършиха при резултат 2:2 в двубой от световните квалификации в група „D“, игран на стадион „Лаугардалсвелюур“ в Рейкявик.

Домакините поведоха в 39-ата минута чрез Виктор Палсон, който се възползва от неразбирателство в защитата на „петлите“. След почивката французите натиснаха и стигнаха до обрат – първо Кристофър Нкунку изравни в 63-ата минута след подаване на Люка Дин, а пет минути по-късно Жан-Филип Матета направи 2:1 след пас от Мане Аклиуш.

Радостта на гостите обаче не продължи дълго. В 70-ата минута Кристиан Хлинсон донесе точката на Исландия след отлично подаване на Алберт Гудмундсон.

Франция остава лидер в групата с 10 точки, докато Исландия е трета с 4.