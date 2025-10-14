НА ЖИВО
          Русия удари тежко Харков с КАБове, спря тока на града и взриви болница (ВИДЕО)

          Русия удари Харков с КАБ
          Русия удари Харков с КАБ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          През нощта срещу вторник Русия нанесе поредица от удари по украинския град Харков с коректируеми авиационни бомби (КАБ), като това доведе до спиране на електроснабдяването в части от града, а бе регистрирано и попадение в сграда на болница.

          Инфраструктура и военни съоръжения са повредени, а няколко района останаха без електричество поради повреда на електропроводи.

          Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че ударите са засегнали няколко части на града, включително районите Слободски и Салтовски.

          Едно от попаденията е регистрирано на територията на болница в Салтовски район на града, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна в своя Telegram канал, предава УНИАН.

          Отбелязва се също, че в резултат на руската атака има жертви, но броят им не беше уточнен. Държавната служба за спешни случаи добави, че всички пациенти, които са били в болницата по време на атаката, са преместени в друго медицинско заведение. В момента те се преглеждат от медицински персонал.

