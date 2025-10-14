По време на рейд в украинския тил, руски военни са пленили група бойци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), без да произведат нито един изстрел. Получената разузнавателна информация им е позволила да превземат цяло село, съобщава РИА Новости, позовавайки се на руското Министерство на отбраната на Руската Федерация.
Руски войски са достигнали покрайнините на селото, където са открили временен пункт за разполагане на ВСУ. Наблизо е бил паркиран лек автомобил, в който украински войници набързо са товарели кутии с документи.
„Щурмовата група, използвайки димни гранати, бързо се разпръсна по различни флангове и залови бойците, без да произведе нито един изстрел. След като ги завърза и натовари в превозно средство, групата на гвардейския лейтенант Бирюков избяга с висока скорост от вражеските линии, доставяйки ценни документи и трима пленници в щаба на полка“, се казва в изявлението.
МО РФ отбеляза, че въз основа на документите и показанията на пленниците руското командване е решило да нанесе ракетни удари по пункта за разполагане на ВСУ. Това е допринесло за пълното превземане на едно от населените места.
Отново глупавите, жалки лъжи на московските пияници…
Пак герои, пак превземат, пак четири години стават за смях москалите!
Ебави руската лајнарска тв пропаганда
Лапайго сополив, фашискагнида
Духай майка ти разпрана джендърска
Късметлии! понякога с дни чакат като уговорят предаването си да ги наближат руските части! и да ги спасят от простотиите на киев
От началото на годината до сега от бандерската войска са дезертирали над 180 000 насила отвлечени от улиците на осрайна
Щом урина новости го твърди – значи е обратното!
Alexander Mihailov За урина новости не знам, ама ти си тотална … пикня! 🤮🤮🤮🤮🤮🤮
РИА Новости 🤦🏻😂😂😂 то според тях , Путя не напада Украйна , а я “ освобождава” 😂😂😂
Естествено че я освобождава, ти сега ли разбра
А, дайте им, че да ядете Орешник! Кубинската операция, май сте я забравили?! Спомнете си Кенеди, малоумници!
