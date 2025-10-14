САЩ, Турция, Катар и Египет приеха обща декларация в подкрепа на мира в Газа

Съединените щати, Турция, Катар и Египет приветстваха постигнатото мирно споразумение в Сектора Газа и заявиха, че ще работят заедно за неговото запазване, се посочва в съвместна декларация, публикувана на уебсайта на Белия дом.
В документа се подчертава и ангажиментът на четирите държави към толерантност, сигурност и равни възможности за всички народи в региона, така че Близкият изток да стане място, „където всеки може да реализира своите стремежи в среда на мир, сигурност и икономически възход, независимо от раса, религия или етническа принадлежност“.
Съединените щати, Турция, Катар и Египет приветстваха постигнатото мирно споразумение в Сектора Газа и заявиха, че ще работят заедно за неговото запазване, се посочва в съвместна декларация, публикувана на уебсайта на Белия дом.
В документа се подчертава и ангажиментът на четирите държави към толерантност, сигурност и равни възможности за всички народи в региона, така че Близкият изток да стане място, „където всеки може да реализира своите стремежи в среда на мир, сигурност и икономически възход, независимо от раса, религия или етническа принадлежност“.