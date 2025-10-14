НА ЖИВО
      вторник, 14.10.25
          Начало

          Шампионът на UFC Хамзат Чимаев е в България за снимките на филм

          Снимка: boec.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Актуалният шампион на UFC в средна категория Хамзат Чимаев (15-0-0) пристигна в България, където ще остане около една седмица. Според информацията, непобеденият боец е отседнал в голям хотел в село Баня, област Благоевград.

          Причината за визитата му е участието във филм, чиито снимки ще се проведат на територията на няколко български села и градове.

          В своя акаунт в TikTok Чимаев сподели снимки и посочи, че се намира в България, като добави, че проектът е продължение на известен сериал.

          Хамзат Чимаев спечели шампионската титла в средна категория през август, след победа над Дрикус Дю Плеси. Засега не е ясно кога и срещу кого ще бъде следващата му битка в UFC.

