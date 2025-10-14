НА ЖИВО
          - Реклама -
          Шефът на Федералния резерв Джером Пауъл изрази тревога от стагнацията на пазара на труда в САЩ

          Председател на Федералния резерв Джером Пауъл Снимка: БГНЕС
          Председателят на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джером Пауъл предупреди за признаци на забавяне на пазара на труда, само две седмици преди заседанието, на което се очаква намаляване на основните лихвени проценти, предаде АФП.

          „Въпреки че официалните данни за заетостта през септември са забавени, наличните елементи сочат, че съкращенията и наеманията остават на ниско ниво,“ заяви Пауъл по време на събитие, организирано от Американската асоциация на икономистите в бизнеса (NABE) във Филаделфия.

          По думите му, пазарът на труда показва признаци на изтощение след години на устойчив растеж, което може да повлияе върху решенията на Фед относно монетарната политика.

          Очаква се на предстоящото заседание централната банка да обмисли първото понижение на лихвените проценти от 2020 г. насам, с цел подкрепа на икономическата активност в контекста на охлаждане на пазара на труда и спад на инфлацията.

