      вторник, 14.10.25
          Симеон Николов: Червените и зелените цветове на новия ми отбор ми напомнят за България

          Българската звезда даде кратко интервю за клубната телевизия на новия си отбор Локомотив (Новосибирск)

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Разпределителят Симеон Николов, който спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините с националния отбор на България, се присъедини към Локомотив (Новосибирск). С него в Русия също пристигна Андрей Жеков, който бе помощник-треньор в щаба на Джанлоренцо Бленджини и се завръща в редиците на „железничарите“. 

          Николов веднага взе участие в две тренировки на следващия ден и се включи в тренировъчния цикъл и се запозна с волара – топката, с която се играе в руската Суперлига.

          Симеон даде кратко интервю за клубния сайт, в което говори за адаптацията към новия отбор, атмосферата в клуба и арената. 

          • Почина ли си малко след Световното първенство?

          Да, най-накрая успях да си взема малка почивка. Сезонът беше много напрегнат, а по пътя към сребърните медали имаше много емоции. Но си заслужаваше. Сега се чувствам възстановен, имам голямо желание да играя и да печеля отново.

          • Как мина преместването и първите дни в новия град?

          Полетите преминаха добре, успях да събера сили. Сега съм изцяло ангажиран с тренировките. Разбира се, трябва да свикна малко с времето, но мисля, че това няма да е проблем.

          • Успя ли вече да тренираш с новата топка – волар?

          Да. Знам, че воларът има няколко варианта, но все още не съм забелязал големи разлики с Mikasa. Няколко тренировки и – всичко ще бъде наред. 

          • Как върви опознаването с отбора?

          Познавах много момчета от социалните мрежи, следях отбора онлайн. Следователно ще бъде по-лесно да се адаптирам. Приеха ме много топло, атмосферата е отлична.

          • Какво успяхте да забележите в новата арена?

          Очаквам с нетърпение първите мачове на „Локомотив Арена“. Червените и зелените цветове ми напомнят за България. Арената е просто прекрасна: модерна, удобна, красива. Вече искам първенството да започне възможно най-скоро! 

