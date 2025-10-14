Сирийският президент Ахмад ал-Шарех ще посети Москва за среща с Владимир Путин

Президентът на Сирия Ахмад ал-Шарех ще осъществи официално посещение в Москва, където се очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин, съобщиха правителствен източник и представител на сирийското външно министерство, цитирани от АФП.

- Реклама -

Това ще бъде първото посещение на Шарех в Русия, след като през декември миналата година беше свален от власт бившият сирийски лидер Башар ал-Асад, който намери убежище именно в руската столица.

„Делегацията ще включва президента Ахмад ал-Шарех, министъра на външните работи, както и военни и икономически представители,“ съобщи сирийски правителствен представител, пожелал анонимност.

По думите му, в дневния ред на разговорите ще бъдат икономическите отношения между двете страни, инвестициите, статутът на руските бази в Сирия и въпросът за превъоръжаването на новата сирийска армия.

От външното министерство в Дамаск потвърдиха визитата и срещата с Путин, уточнявайки, че обсъжданията ще включват както политически, така и военни аспекти на двустранното сътрудничество.

Русия разполага с две ключови военни бази в Сирия – военноморската база в Тартус и военновъздушната база в Хмеймим, разположени на средиземноморското крайбрежие. Това са единствените официални руски военни аванпостове извън територията на бившия СССР.

Москва използваше активно тези съоръжения по време на военната си намеса през 2015 г., когато подкрепи режима на Башар ал-Асад с въздушни удари срещу бунтовническите сили.

Шарех първоначално трябваше да участва в руско-арабска среща на върха на 15 октомври, но Москва отложи форума, тъй като няколко арабски лидери са ангажирани с наблюдението на изпълнението на американския план за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, влязъл в сила на 10 октомври.

Новото ислямистко правителство на Сирия се стреми да възстанови балансирани отношения с Русия, въпреки че Москва дълго време беше стратегически съюзник на предишния режим на Асад.

През юли сирийският външен министър Асад ал-Шайбани стана първият представител на новото ръководство, посетил Русия, а още през януари руският заместник-министър на външните работи Михаил Богданов оглави първата руска делегация в Дамаск след падането на режима на Асад.