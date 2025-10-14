НА ЖИВО
          Спортният министър награди Карлос Насар за световната титла

          Звездата ни в щангите получи премия от 115 хиляди лева

          Снимка: БГНЕС
          Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет и парична премия по наредба №5 в размер на 115 хиляди лева на световния шампион в щангите Карлос Насар. На първенството на планетата във Фьорде, Норвегия, българинът спечели титлата в двубоя при 94-килограмовите и златен медал в изтласкването, поставяйки и нов световен рекорд в движението.

          „С невероятния си талант, силен спортен дух и постоянство ти доказа, че мястото на българските щанги е сред най-силните в света“, каза министър Пешев.

          Той поздрави екипа на Насар и връчи почетни плакети на треньорите Павел Христов, Милко Георгиев, както и на масажиста Атанас Литков. Треньорският щаб на световния шампион ще бъде награден с парична премия в размер на 66 000 лв.   

          „Докато съм министър на младежта и спорта ще работя за това българските спортисти и младите ни таланти да продължават да прославят България на международната сцена и да се състезават за България“ – допълни още Пешев.

          По време на награждаването присъства и изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров. Той обяви, че като официално рекламно лице на тотото Карлос Насар има подписан договор на стойност 150 000 лв. 

          По-рано през годината Карлос Насар беше награден с парична премия от ММС в размер на 60 000 лв. и за трите знатни медала от Европейското първенство в Кишинев, Молдова.

          1 коментар

          1. Дават много повече за купуване на избори
            Това момче заслужава много повече!
            Национално богатство е !!!

