Тръмп: Ако Хамас не се обезоръжи доброволно — ние ще го обезоръжим

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще обезоръжат Хамас, ако групировката не го направи доброволно, и призова за връщане на телата на загиналите заложници.

Той каза пред журналисти в Белия дом, часове след завръщането си от Израел и Египет:

„Ако не се обезоръсят, ние ще ги обезоръжим – и това ще стане бързо и вероятно насилствено.“

Тръмп добави, че е разговарял с Хамас чрез свои представители и е получил отговор:

„Ще се обезоръжим.“

Президентът не уточни кой точно ще участва в процеса по обезоръжаването и дали в това ще бъдат включени американски сили. Хамас до момента отказва да се разоръжи, въпреки че това е ключов елемент от втората фаза на 20-точковия план на Тръмп за прекратяване на огъня и постигане на дългосрочен мир.

Друг спорен въпрос остава съдбата на телата на загиналите заложници — въпреки че всички 20 живи заложници бяха освободени, Хамас все още държи телата на 24 убити израелци, като в понеделник върна само четири тела.

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир предупреди, че ще спре доставките на хуманитарна помощ за Газа, ако телата не бъдат върнати.

По-рано Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social:

„Един голям товар е свален, но работата НЕ Е СВЪРШЕНА. МЪРТВИТЕ НЕ СА ВЪРНАТИ, КАКТО БЕШЕ ОБЕЩАНО! Фаза две започва СЕГА!!!“

По време на обиколката си в региона Тръмп подписа декларация за затвърждаване на споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Междувременно болница в Газа съобщи, че е получила телата на 45 палестинци, предадени от Израел в рамките на сделката за прекратяване на войната.