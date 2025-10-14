Тръмп: Ако Хамас не се обезоръжи доброволно — ние ще го обезоръжим

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще обезоръжат Хамас, ако групировката не го направи доброволно, и призова за връщане на телата на загиналите заложници.
- Реклама -
Той каза пред журналисти в Белия дом, часове след завръщането си от Израел и Египет:
Тръмп добави, че е разговарял с Хамас чрез свои представители и е получил отговор:
Президентът не уточни кой точно ще участва в процеса по обезоръжаването и дали в това ще бъдат включени американски сили. Хамас до момента отказва да се разоръжи, въпреки че това е ключов елемент от втората фаза на 20-точковия план на Тръмп за прекратяване на огъня и постигане на дългосрочен мир.
Друг спорен въпрос остава съдбата на телата на загиналите заложници — въпреки че всички 20 живи заложници бяха освободени, Хамас все още държи телата на 24 убити израелци, като в понеделник върна само четири тела.
Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир предупреди, че ще спре доставките на хуманитарна помощ за Газа, ако телата не бъдат върнати.
По-рано Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social:
По време на обиколката си в региона Тръмп подписа декларация за затвърждаване на споразумението за прекратяване на огъня в Газа.
Междувременно болница в Газа съобщи, че е получила телата на 45 палестинци, предадени от Израел в рамките на сделката за прекратяване на войната.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще обезоръжат Хамас, ако групировката не го направи доброволно, и призова за връщане на телата на загиналите заложници.
- Реклама -
Той каза пред журналисти в Белия дом, часове след завръщането си от Израел и Египет:
Тръмп добави, че е разговарял с Хамас чрез свои представители и е получил отговор:
Президентът не уточни кой точно ще участва в процеса по обезоръжаването и дали в това ще бъдат включени американски сили. Хамас до момента отказва да се разоръжи, въпреки че това е ключов елемент от втората фаза на 20-точковия план на Тръмп за прекратяване на огъня и постигане на дългосрочен мир.
Друг спорен въпрос остава съдбата на телата на загиналите заложници — въпреки че всички 20 живи заложници бяха освободени, Хамас все още държи телата на 24 убити израелци, като в понеделник върна само четири тела.
Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир предупреди, че ще спре доставките на хуманитарна помощ за Газа, ако телата не бъдат върнати.
По-рано Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social:
По време на обиколката си в региона Тръмп подписа декларация за затвърждаване на споразумението за прекратяване на огъня в Газа.
Междувременно болница в Газа съобщи, че е получила телата на 45 палестинци, предадени от Израел в рамките на сделката за прекратяване на войната.
По добре стегни каишката на сатаняху,но явно не смееш,защото си купена кукла на конци.
За срам и позор и то от жена.🤣🤣🤣
А Украйна
Нобел! Ама друг път!