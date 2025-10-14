НА ЖИВО
          - Реклама -
          Тръмп: Ако Хамас не се обезоръжи доброволно — ние ще го обезоръжим

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще обезоръжат Хамас, ако групировката не го направи доброволно, и призова за връщане на телата на загиналите заложници.

          Той каза пред журналисти в Белия дом, часове след завръщането си от Израел и Египет:

          „Ако не се обезоръсят, ние ще ги обезоръжим – и това ще стане бързо и вероятно насилствено.“

          Тръмп добави, че е разговарял с Хамас чрез свои представители и е получил отговор:

          „Ще се обезоръжим.“

          Президентът не уточни кой точно ще участва в процеса по обезоръжаването и дали в това ще бъдат включени американски сили. Хамас до момента отказва да се разоръжи, въпреки че това е ключов елемент от втората фаза на 20-точковия план на Тръмп за прекратяване на огъня и постигане на дългосрочен мир.

          Друг спорен въпрос остава съдбата на телата на загиналите заложници — въпреки че всички 20 живи заложници бяха освободени, Хамас все още държи телата на 24 убити израелци, като в понеделник върна само четири тела.

          Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир предупреди, че ще спре доставките на хуманитарна помощ за Газа, ако телата не бъдат върнати.

          По-рано Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social:

          „Един голям товар е свален, но работата НЕ Е СВЪРШЕНА. МЪРТВИТЕ НЕ СА ВЪРНАТИ, КАКТО БЕШЕ ОБЕЩАНО! Фаза две започва СЕГА!!!“

          По време на обиколката си в региона Тръмп подписа декларация за затвърждаване на споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

          Междувременно болница в Газа съобщи, че е получила телата на 45 палестинци, предадени от Израел в рамките на сделката за прекратяване на войната.

          - Реклама -

          Правосъдие

          Флорида екзекутира осъден за двойно убийство — първата от четири смъртни присъди тази седмица в САЩ

          Красимир Попов -
          Мъж от Флорида, осъден за убийството на две жени, бе екзекутиран чрез смъртоносна инжекция във вторник — това е първата от общо четири екзекуции,...
          Политика

          Тръмп посмъртно награди Чарли Кърк с Президентския медал на свободата

          Красимир Попов -
          Американският президент Доналд Тръмп посмъртно удостои консервативния активист Чарли Кърк с Президентския медал на свободата – най-високото гражданско отличие в САЩ, съобщи CNN. Кърк бе...
          Политика

          Тръмп и „победното шествие“ в Близкия изток — сделка за примирие, но не за мир

          Красимир Попов -
          Краткото пътуване на президента Доналд Тръмп до Израел и Египет бе възприето като победно шествие, което той пожела — речи в Йерусалим и Шарм...

