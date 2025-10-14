Тръмп и Зеленски ще обсъдят доставката на „Томахоук“ за Украйна

Очаква се американският президент Доналд Тръмп да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом в петък, съобщава Axios, позовавайки се на два източника, запознати с плана на срещата. Двете страни ще обсъдят доставките на оръжие за Украйна, включително ракети „Томахоук“ с голям обсег

„Те ще обсъдят доставките на оръжие за Украйна, по-специално дали САЩ трябва да предоставят на разкъсваната от война страна революционни ракети „Томахоук“ с голям обсег“, се казва в доклада.

„Има определени въпроси, които не могат да бъдат обсъждани по телефона“, казва източникът пред Axios.

Говорител на Белия дом потвърди, че срещата ще се проведе. Зеленски потвърди в публикация във Facebook в понеделник, че ще обсъди с Тръмп „редица стъпки, които възнамерявам да предложа“.

Украинската делегация вече е отпътувала за Съединените щати. Зеленски добави, че ще се проведат няколко важни срещи с представители на отбранителни компании и евентуално със законодатели. Украинският президент обяви също, че както предложи Тръмп, ще се срещне с представители на енергийни компании. Зеленски заяви, че посещението ще се фокусира върху противовъздушната отбрана и далекобойните способности на Украйна.

В неделя Тръмп заяви пред репортери, че по време на телефонен разговор този уикенд той и Зеленски са обсъдили възможността САЩ да доставят на Украйна ракети „Томахоук“ и допълнителни системи за противовъздушна отбрана Patriot

Зеленски заяви, че допълнителната огнева мощ ще принуди руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори.

Тръмп заяви, че „може да се наложи да разговаря с Русия“ за „Томахоук“. Според изданието „ракетите с голям обсег ще дадат на Украйна възможността да удря цели дълбоко в континентална Русия, включително Москва“.

Кремъл обяви в неделя, че е обезпокоен от получаването на тези ракети от Украйна. Путин по-рано заяви, че използването на ракети „Томахоук“ ще изисква пряко участие на американски военни и подобна ескалация би навредила значително на отношенията между САЩ и Русия, пише изданието.

„Зеленски е планирано да пристигне в САЩ в четвъртък“, се отбелязва още в материала.

Съобщава се, че ръководителят на президентската администрация Андрий Ермак е планирал да пристигне във Вашингтон в понеделник вечерта, за да се подготви за посещението.