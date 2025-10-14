НА ЖИВО
          Война

          Тръмп посочи политика, който може да помогне за мира в Украйна

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган може да помогне за прекратяване на войната в Украйна. Той направи това изявление, докато разговаря с репортери на борда на Air Force One, предава УНИАН.

          Американският лидер подчерта, че Ердоган има предимство поради добрите си отношения с руския лидер Владимир Путин.

          „Да, Ердоган може. Русия го уважава. Що се отнася до Украйна, не мога да кажа със сигурност, но Путин го уважава“, заяви Тръмп.

          Той нарече Ердоган свой приятел, отбелязвайки, че турският президент „се разбира само със силните, а не със слабите“, и подчерта добрите им отношения.

          „Знаете ли, когато НАТО има проблеми с Ердоган, което се случва често, те ми се обаждат и искат да говорят с него. И никога не съм се провалявал – всичко се решава буквално мигновено“, подчерта Тръмп.

