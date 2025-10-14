Тръмп заплаши да прекрати помощта за Аржентина, ако Хавиер Милей загуби изборите

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че може да спре финансовата подкрепа за Аржентина, ако неговият политически съюзник Хавиер Милей загуби предстоящите парламентарни избори в страната, насрочени за 26 октомври.
Администрацията на Тръмп вече обеща 20 милиарда долара за стабилизиране на аржентинската икономика, но пазарите остават неспокойни, а позициите на Милей не се подобряват значително преди вота.
Президентът на САЩ нарече Милей „велик лидер“ и подчерта, че го подкрепя изцяло в изборите.
Аржентина в дълбока икономическа криза
Страната се намира в тежка ликвидна криза, като е похарчила над 1 милиард долара за защита на националната валута — песото. Според икономисти това е неустойчива политика, която наложи намесата на американското финансово министерство с мащабен спасителен пакет.
Новината доведе до ръст на цените на аржентинските облигации и акции и временно облекчи натиска върху песото, но анализатори предупреждават, че стабилността на помощта зависи от изхода на изборите и политическата линия на новото правителство.
