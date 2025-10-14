Украински кораб потъна в Черно море край бреговете на България, спасихме екипажа

Товарният кораб Eileen с украински екипаж потъна в Черно море край бреговете на България, съобщава порталът Maritime.

„Eileen подаде сигнал за бедствие“, се казва в доклада.

Според портала, корабът е претърпял пробив на 140 морски мили (приблизително 260 километра) от българския бряг. Десетчленният екипаж е бил принуден да напусне кораба на два сала.

На мястото на инцидента са изпратени кораб и хеликоптер на граничната охрана на българските военноморски сили, заедно с румънски и турски кораби. В резултат на съвместната операция моряците са открити и извадени на борда на турския кораб.

Eileen потъва малко след евакуацията. Причината за инцидента е неизвестна.