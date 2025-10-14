НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          „Укренерго“ въведе аварийни прекъсвания на тока в осем украински региона след руски удари

          0
          37
          Снимка: pixabay
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският енергиен доставчик „Укренерго“ съобщи, че е наложил аварийни прекъсвания на електрозахранването в осем региона на страната, след като руски атаки са повредили ключови обекти от енергийната инфраструктура, предаде АФП.

          „Поради трудната ситуация в енергийната система, причинена от предишни руски атаки – в Суми, Харков, Полтава, Днепропетровск, както и частично в регионите Кировоград, Киев и Черкаси – са въведени аварийни прекъсвания,“ се посочва в изявлението на „Укренерго“.

          - Реклама -

          Компанията подчертава, че ремонтните екипи работят денонощно, за да възстановят захранването възможно най-бързо, но предупреждава, че нови атаки могат да доведат до допълнителни прекъсвания в следващите дни.

          Украинският енергиен доставчик „Укренерго“ съобщи, че е наложил аварийни прекъсвания на електрозахранването в осем региона на страната, след като руски атаки са повредили ключови обекти от енергийната инфраструктура, предаде АФП.

          „Поради трудната ситуация в енергийната система, причинена от предишни руски атаки – в Суми, Харков, Полтава, Днепропетровск, както и частично в регионите Кировоград, Киев и Черкаси – са въведени аварийни прекъсвания,“ се посочва в изявлението на „Укренерго“.

          - Реклама -

          Компанията подчертава, че ремонтните екипи работят денонощно, за да възстановят захранването възможно най-бързо, но предупреждава, че нови атаки могат да доведат до допълнителни прекъсвания в следващите дни.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Урсула фон дер Лайен: „Босна и Херцеговина стои на прага на Европейския съюз“

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за ускоряване на процеса по започване на преговори за членство на Босна и Херцеговина в...
          Политика

          Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса Геннадий Труханов и балетиста Сергей Полунин

          Красимир Попов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ, с който лишава от украинско гражданство кмета на Одеса Геннадий Труханов — дългогодишна фигура в местната политика...
          Европа

          Премиерът на Франция Льокорню замразява пенсионната реформа в опит да спаси непопулярното правителство

          Иван Христов -
          Премиерът на Франция Себастиeн Льокорню заяви във вторник в първата си реч пред парламента след поредното му назначаване на поста, че планира да замрази...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions