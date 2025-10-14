„Укренерго“ въведе аварийни прекъсвания на тока в осем украински региона след руски удари

Украинският енергиен доставчик „Укренерго“ съобщи, че е наложил аварийни прекъсвания на електрозахранването в осем региона на страната, след като руски атаки са повредили ключови обекти от енергийната инфраструктура, предаде АФП.
Компанията подчертава, че ремонтните екипи работят денонощно, за да възстановят захранването възможно най-бързо, но предупреждава, че нови атаки могат да доведат до допълнителни прекъсвания в следващите дни.
