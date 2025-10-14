Урсула фон дер Лайен: „Босна и Херцеговина стои на прага на Европейския съюз“

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за ускоряване на процеса по започване на преговори за членство на Босна и Херцеговина в Европейския съюз, като подчерта, че назначаването на главен преговарящ е приоритетна стъпка.

„Приоритетът е провеждането на първата междуправителствена конференция, за която е необходимо да се назначи главен преговарящ. От вас зависи кой ще бъде този човек. Важно е той да бъде назначен, защото само с него работата може да започне без забавяне,“ заяви фон дер Лайен по време на посещението си в Сараево на 14 октомври, цитирана от РСЕ. - Реклама -

Нейното посещение последва одобрението на Проекта за програма за реформи от Министерския съвет на страната на 30 септември – документ, от който зависи отпускането на близо 900 милиона евро под формата на облекчени заеми и безвъзмездни средства от Плана за растеж на ЕС.

След среща с председателя на Министерския съвет Боряна Крищо, фон дер Лайен подчерта, че Босна и Херцеговина е направила големи крачки към Европа:

„Босна и Херцеговина извървя дълъг път и днес стоите на прага на ЕС. Поздравления за Програмата за реформи, а сега е ред да я оценим. Следващата стъпка ще бъде финализирането на одобряването на средствата.“

Председателят на ЕК изрази увереност, че бъдещето на всички общности в Босна и Херцеговина е в ЕС:

„Разширяването не е просто въпрос на политика, а въпрос на сърцето, волята и гласа на народа. Според скорошно проучване 72% от гражданите в Босна и Херцеговина се доверяват на ЕС. Бъдещите поколения искат да живеят в обединена Европа и нашата задача е да направим това възможно за тях.“

От своя страна Боряна Крищо заяви, че се надява на „политическа отговорност и единство в пътя към ЕС“, подчертавайки, че „няма позиция и опозиция, а общ ангажимент към Европейския съюз“.

Тя допълни, че все още не е постигнато съгласие по споразумението за мобилност и движението с лични карти, но изрази увереност, че тези въпроси ще бъдат решени в дух на сътрудничество.

По време на визитата си фон дер Лайен се срещна и с членовете на Президентството на Босна и Херцеговина – Желко Комшич, Желка Цвиянович и Денис Бечирович, както и посети Мемориалния център Поточари близо до Сребреница.