      вторник, 14.10.25
          Футбол

          Верните фенове на Лудогорец вече могат да си закупят билети за мача с Йънг Бойс

          Двубоят в Берн е на 23 октомври (четвъртък) от 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) на стадион " Ванкдрорф".

          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че вече се продават билетите за мача с Йънс Бойс от основната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят в Берн е на 23 октомври (четвъртък) от 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) на стадион “ Ванкдрорф“. Цената на един билет е 22 евро.

          Продажбата се извършва по следния начин:
          * За фенове от Разград – плащане в евро на клубната база и получаване на билет за срещата.
          * За фенове от България и такива, живущи извън страната – със заявка на имейл tickets@ludogorets.com, предварително плащане по банков път и издаване на ваучер.

          Получаването на билетите ще бъде в деня на мача пред входа на сектор „В“ на стадион “ Ванкдрорф“ в град Берн.
          Процедурата по издаване на билет, чрез заявка на имейл е следната – всеки желаещ да гледа на живо двубоя трябва да изпрати заявка на tickets@ludogorets.com до вторник (21 вторник) 18.00 ч. На заявилите билети ще бъде върнат отговор с банкова информация, за да бъде направено плащане по сметка на ПФК Лудогорец.

          След като клубът получи съответната сума за поръчаните билети, всеки подал заявка ще се сдобие с ваучер. Ваучерът ще има уникален бар код и гарантира на лицето, че успешно е заплатено място за мача.

          В деня на срещата, 23 октомври (четвъртък), ще се заменят ваучерите за валидни билети пред гостуращия сектор „B“ (Северна тринуна) на стадион “ Ванкдрорф“.

