Владимир Симеонов: В Пазарджик показахме, че трябва да намираме хората за местата, а не местата за хората

Председателят на ПП „Свобода“ Владимир Симеонов коментира силното представяне на партията на местните избори в Пазарджик, където формацията зае трето място, определяйки резултата като „много силен и показателен за новия модел на правене на политика“.

„Наистина много силен резултат на партията. С това показахме един принцип в политиката — че ние трябва да намерим хората за точните места, а не местата за хората", заяви Симеонов в предаването „Политика и спорт".

По думите му, успехът на партията се дължи на изцяло гражданската листа, съставена от експерти с реален опит в общинския съвет и администрацията, които вече са доказали, че могат да работят в интерес на гражданите.

Той допълни, че ПП „Свобода“ има ясна и силна програма за развитие на земеделието и вече работи активно с БЗНС „Никола Петков“, чиито структури и симпатизанти подкрепят партията. Целта е да се намерят български и чуждестранни инвеститори, които да подпомогнат икономическото развитие на общината и региона.