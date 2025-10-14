Володимир Зеленски лиши кмета на Одеса от украинско гражданство

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че е взел решение относно „лица, за които е установено руско гражданство“, без да назовава имена. Но един от тези, за които се твърди, че има такъв домент, е кметът на град Одеса Генадий Труханов, съобщава „Украинская правда“.

„Руското гражданство на определени лица е потвърдено – съответните решения относно тях са подготвени. Указът е подписан“, заяви държавният глава в социалните мрежи след среща по сигурността

Засегнатите от това решение лица не са посочени.

Национален телемаратон, позовавайки се на „правителствен източник“, съобщи, че въпросът се отнася до отнемането на украинско гражданство на кмета на Одеса Генадий Труханов, бившия депутат от „Опозиционна платформа – За живот“ Олег Царьов, който беше осъден в Украйна, и балетния танцьор Сергей Полунин.

Генадий Труханов е кмет на Одеса от 2014 г. (същата година, в която се появиха първите съобщения за неговото руско гражданство). Законът за местното самоуправление в Украйна гласи, че лишаването от гражданство е основание за предсрочно прекратяване на длъжността.

Петиция до президента с искане за прекратяване на украинското гражданство на кмета на Одеса Генадий Труханов събра необходимите 25 000 гласа за разглеждане от държавния глава за по-малко от 24 часа.

Авторът на петицията, Мирослав Откович, твърди, че журналисти многократно (от 2014 г. насам – бел. ред.) са публикували материали за вероятното руско гражданство на Труханов.

Самият Труханов категорично отрича да притежава руски паспорт.

По думите му информацията за руския му паспорт е „провокация“. Снимките на руския му паспорт, които могат да се видят онлайн, са фалшиви.

„От 2014 г. насам постоянно обяснявам, че нямам и никога не съм имал руско гражданство. Бях проверен от всички съответни украински органи“, казва той в изявление до жителите на града.

Той припомня, че през 2014 г. на пленарно заседание на Върховната рада е прочетен отговор от руското консулство, който, според Труханов, потвърждава липсата на руско гражданство у него. След това, през 2016 г., е получен подобен отговор в отговор на запитване от миграционната служба.

„А през 2018 г. НАБУ, като част от програмата си за международна правна помощ, поиска и получи отговор от Русия, който след това беше оповестен публично в съда“, твърди Труханов.