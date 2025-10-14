Вучич посрещна Урсула фон дер Лайен в Белград

Президентът на Сърбия Александър Вучич посрещна тази вечер на летище „Никола Тесла“ в Белград председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която започна двудневно официално посещение в страната.
Той подчерта, че разговорите с Фон дер Лайен ще обхванат „стратегически важни въпроси“, сред които европейския път на Сърбия, реформите, динамиката на процеса на разширяване и усилията за запазване на стабилността и мира в региона.
Фон дер Лайен пристигна в Белград като част от годишната си обиколка на Западните Балкани. Последното ѝ посещение в сръбската столица бе през октомври миналата година, също в рамките на традиционната регионална визита. След Сърбия тя ще отпътува за Косово, а обиколката ѝ ще завърши в Северна Македония.
Сърбия остава формален кандидат за членство в Европейския съюз от 2012 г., но отказва да се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия заради агресията ѝ срещу Украйна.
През септември Александър Вулин, смятан за дясна ръка на Вучич, заяви на международната конференция „БРИКС – Сърбия сред приятели“ в Белград:
В момента Белград преговаря с Москва относно последиците от американските санкции срещу сръбската държавна петролна компания (НИС), докато се опитва да балансира между натиска на Брюксел и традиционните връзки с Русия.
Кипърските пощи станаха жертва на мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителна държавна кореспонденция, включително материали от президентството, министерства, посолства, полицията...
