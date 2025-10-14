НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Вучич посрещна Урсула фон дер Лайен в Белград

          1
          32
          Снимка: Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Сърбия Александър Вучич посрещна тази вечер на летище „Никола Тесла“ в Белград председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която започна двудневно официално посещение в страната.

          „Голяма е честта да приветствам в Белград председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Всяко нейно посещение има особено значение за Сърбия и е още една стъпка в посока на засилване на сътрудничеството и доверието между нашата страна и Европейския съюз“, написа Вучич в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Той подчерта, че разговорите с Фон дер Лайен ще обхванат „стратегически важни въпроси“, сред които европейския път на Сърбия, реформите, динамиката на процеса на разширяване и усилията за запазване на стабилността и мира в региона.

          „Особено съм благодарен за нейния личен ангажимент и подкрепата, която тя оказва на Сърбия през годините по нашия реформаторски и развоен път. Добре дошла в Сърбия, скъпа Урсула“, добави Вучич.

          Фон дер Лайен пристигна в Белград като част от годишната си обиколка на Западните Балкани. Последното ѝ посещение в сръбската столица бе през октомври миналата година, също в рамките на традиционната регионална визита. След Сърбия тя ще отпътува за Косово, а обиколката ѝ ще завърши в Северна Македония.

          Сърбия остава формален кандидат за членство в Европейския съюз от 2012 г., но отказва да се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия заради агресията ѝ срещу Украйна.

          През септември Александър Вулин, смятан за дясна ръка на Вучич, заяви на международната конференция „БРИКС – Сърбия сред приятели“ в Белград:

          „Всеки наш ход към ЕС е отдалечаване от Сърбия, от нашия суверенитет и от нашите приятели.“

          В момента Белград преговаря с Москва относно последиците от американските санкции срещу сръбската държавна петролна компания (НИС), докато се опитва да балансира между натиска на Брюксел и традиционните връзки с Русия.

          Президентът на Сърбия Александър Вучич посрещна тази вечер на летище „Никола Тесла“ в Белград председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която започна двудневно официално посещение в страната.

          „Голяма е честта да приветствам в Белград председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Всяко нейно посещение има особено значение за Сърбия и е още една стъпка в посока на засилване на сътрудничеството и доверието между нашата страна и Европейския съюз“, написа Вучич в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Той подчерта, че разговорите с Фон дер Лайен ще обхванат „стратегически важни въпроси“, сред които европейския път на Сърбия, реформите, динамиката на процеса на разширяване и усилията за запазване на стабилността и мира в региона.

          „Особено съм благодарен за нейния личен ангажимент и подкрепата, която тя оказва на Сърбия през годините по нашия реформаторски и развоен път. Добре дошла в Сърбия, скъпа Урсула“, добави Вучич.

          Фон дер Лайен пристигна в Белград като част от годишната си обиколка на Западните Балкани. Последното ѝ посещение в сръбската столица бе през октомври миналата година, също в рамките на традиционната регионална визита. След Сърбия тя ще отпътува за Косово, а обиколката ѝ ще завърши в Северна Македония.

          Сърбия остава формален кандидат за членство в Европейския съюз от 2012 г., но отказва да се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия заради агресията ѝ срещу Украйна.

          През септември Александър Вулин, смятан за дясна ръка на Вучич, заяви на международната конференция „БРИКС – Сърбия сред приятели“ в Белград:

          „Всеки наш ход към ЕС е отдалечаване от Сърбия, от нашия суверенитет и от нашите приятели.“

          В момента Белград преговаря с Москва относно последиците от американските санкции срещу сръбската държавна петролна компания (НИС), докато се опитва да балансира между натиска на Брюксел и традиционните връзки с Русия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          МВФ прогнозира 2% растеж за Гърция през 2025 и 2026 г. – над средното за еврозоната

          Красимир Попов -
          Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира икономически растеж от 2% за Гърция както през 2025, така и през 2026 г., леко забавяне спрямо 2,3% през...
          Политика

          Макрон отстъпва: Франция замразява пенсионната реформа, за да спаси правителството на Лекорню

          Красимир Попов -
          В опит да спаси най-новото френско правителство от съдбата на предишното, президентът Еманюел Макрон направи ход, който рядко се вижда във висшата политика –...
          Европа

          Кибератака срещу кипърските пощи разкри чувствителна държавна кореспонденция и данни от президентството

          Красимир Попов -
          Кипърските пощи станаха жертва на мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителна държавна кореспонденция, включително материали от президентството, министерства, посолства, полицията...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions