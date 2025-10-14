Washington Post: Русия съкруши украинския фронт благодарение на доставките на фибероптични кабели от Китай

През последните месеци Китай значително е увеличил износа си към Русия на компоненти, необходими за производството на фибероптични дронове, „което позволи на Москва да съкруши украинската отбрана на фронтовата линия“, пише The Washington Post.

Според данни на китайските митници, доставките на фибероптични кабели към Русия са се увеличили близо десетократно през лятото, достигайки 328 000 мили през август. За сравнение, през същия месец на Украйна са продадени само 72 мили кабел.

Износът на литиево-йонни батерии също се е увеличил рязко, достигайки рекордните 54 милиона долара през юни. Износът към Украйна е достигнал 11-12 милиона долара.

The Washington Post пише, че това е позволило на Русия да „получи решаващо предимство в конфликта“.

Пекин твърди, че е неутрален, а производителите му са намалили директния износ на готови дронове към Русия. Официалните данни обаче показват, че Пекин рязко е увеличил доставките на компоненти.

Пресата по-рано съобщи, че китайски експерти редовно посещават Русия за съвместно разработване на военни дронове, включително в санкционирани предприятия.