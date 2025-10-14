Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изтеглят 114-та бригада на териториалната отбрана (ТрО) от Харковско направление поради конфликт с 15-та оперативна бригада „Кара Даг“, съобщиха руските сили за сигурност, цитирани от ТАСС.

- Реклама -

„Поради конфликти, взаимни саботажи и увеличени загуби в редиците на 114-та бригада на украинските въоръжени сили и 15-та бригада „Кара Даг“ на Националната гвардия, украинските въоръжени сили започнаха изтегляне на остатъците от 114-та бригада“, твърдят източниците на агенцията.

Съобщава се, че подразделенията на бригадата в този сектор на фронта са практически приведени в бойна готовност от приятелски огън.

По-рано силите за сигурност съобщиха, че военнослужещи от 114-та бригада на ВСУ са предали координатите на „Кара Даг“ на руски военнослужещи. Конфликтът произтича от ролята на Националната гвардия като заградителен отряд.

В актуализацията от тази сутрин, Telegram каналът „Два Майора“ съобщи, че ожесточени боеве продължават във Волчанск и околностите на Харковско направление. Руската група войски „Север“ напредва по левия бряг на река Волча и в гората Синелници.