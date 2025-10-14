Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изтеглят 114-та бригада на териториалната отбрана (ТрО) от Харковско направление поради конфликт с 15-та оперативна бригада „Кара Даг“, съобщиха руските сили за сигурност, цитирани от ТАСС.
„Поради конфликти, взаимни саботажи и увеличени загуби в редиците на 114-та бригада на украинските въоръжени сили и 15-та бригада „Кара Даг“ на Националната гвардия, украинските въоръжени сили започнаха изтегляне на остатъците от 114-та бригада“, твърдят източниците на агенцията.
Съобщава се, че подразделенията на бригадата в този сектор на фронта са практически приведени в бойна готовност от приятелски огън.
По-рано силите за сигурност съобщиха, че военнослужещи от 114-та бригада на ВСУ са предали координатите на „Кара Даг“ на руски военнослужещи. Конфликтът произтича от ролята на Националната гвардия като заградителен отряд.
В актуализацията от тази сутрин, Telegram каналът „Два Майора“ съобщи, че ожесточени боеве продължават във Волчанск и околностите на Харковско направление. Руската група войски „Север“ напредва по левия бряг на река Волча и в гората Синелници.
За сведение на Росагитпропа-беснеят мрачните укри най-вече с тъмни очила, в собствения си дълбок тук и взаимно се обстрелват, за да настроят верния авер Доналд срещу слънчевия наш Вова, Московския. Да, и на фронта взаимно се избиват, защото са мрачни и с тъмни очила, слънчеви. Тайно съобщение, предай тайно в Кремъл!
Евреите почнали да се заселват и там, нищо чудно че продължават да подкопават зад кулисите конфликта, като се изтребят двата братски народа, ще дойдат богоизбраните п.д.р.си, копелета, щото нямат сила и кураж да войуват срещу редовни, само могат със снайпери да стрелят по деца в Палестина
Руснаците отстъпват….. към Киев
Няма по основателна причина за изтеглянето на укрите , то и нашето правителство е менте , ама тия укри са върха на сладоледа !!!
Части от 114 бригада дават координати на руснаците на заградотрядите. Руската артилерия е изравнила целият участък а украинските войници се предават.
Кво става, виждаме ли вече кулите на Кремъл!? 🤣🤣🤣🤡
Вече има няколко такива случай! Насила мобилизираните си отмъщават на заградителите( карателни отряди) като предават позициите им на руснаците! Слава Усраина!
Lyudmil Dimitrov по-правилно е да се нарекат ОТВЛЕЧЕНИТЕ украински мъже.
Daniel Chonov ,да прав сте!
Точно така,и аз така мисля
Фашистката хунта в Кииф няма бъдеще