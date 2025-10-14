Здравето на крал Чарлз III буди тревога след последната му поява на климатичната среща COP30

Нови публични изяви на британския монарх Чарлз III предизвикаха безпокойство сред поданиците му и дворцовия персонал, съобщава RadarOnline.

- Реклама -

76-годишният крал, който продължава да се бори с рака, се появи на климатичната среща COP30 в Лондон, изглеждайки забележимо измършавял и блед.

„Костюмът му висеше от него; изглеждаше като човек, борещ се с нещо по-сериозно, отколкото показваше,“ сподели източник, цитиран от изданието.

Според същия източник здравето и външният вид на монарха сериозно обезпокоили придворните, които смятат, че поддържането на имиджа на „перфектното здраве“ вече не е възможно.

„Те тихо подготвят Уилям за по-активна роля – и бързо,“ добавя източникът.

Бъкингамският дворец настоява, че състоянието на Чарлз III е стабилно и той продължава да изпълнява „по-леки задължения“, но наблюдателите отбелязват, че кралят изглежда „крехък“ и „уморен“, като дори редактираните снимки вече не успяват да прикрият това.

Чарлз III бе диагностициран с рак през зимата на 2024 г. и по препоръка на лекарите се въздържаше от публични събития. През септември обаче той присъства на откриването на университетската болница „Мидланд Метрополитън“, където разговаря с пациент за здравето му.