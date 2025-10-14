Здравният министър: Вноската за гражданите остава без промяна

Здравната вноска за гражданите няма да бъде увеличавана, заяви министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на посещението си в Габрово, където откри новоизградената хеликоптерна площадка към МБАЛ „Тота Венкова“.

Доцент Кирилов уточни, че таксата при общопрактикуващите лекари също ще остане непроменена поне до 30 юни 2026 г., независимо от предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари.

Новата хеликоптерна площадка, лицензирана през лятото, е деветата в страната. За нейното изграждане и прилежащата инфраструктура Министерството на здравеопазването е осигурило 350 000 лева.