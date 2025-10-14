Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса Геннадий Труханов и балетиста Сергей Полунин

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ, с който лишава от украинско гражданство кмета на Одеса Геннадий Труханов — дългогодишна фигура в местната политика — и световноизвестния балетист Сергей Полунин, известен със своите прокремълски позиции.

„Украинското гражданство на кмета на Одеса Геннадий Труханов е отнето“, съобщиха в Telegram украинските служби за сигурност (СБУ), цитирайки президентския указ. - Реклама -

СБУ обвини Труханов, че притежава руско гражданство и валиден международен паспорт на „агресорската държава“, обвинения, които самият той е категорично отричал.

Геннадий Труханов, бивш депутат, заема поста кмет на Одеса от 2014 г.. Отнемането на гражданството де факто го лишава от правото да продължи мандата си начело на третия по големина град в Украйна и ключово пристанище на Черно море.

Първоначално считан за политик с проруски възгледи, след началото на руската инвазия през 2022 г. Труханов открехнато застана на страната на Киев, публично осъждайки Москва и подпомагайки отбраната на Одеса.

Според източник от украинското президентство, балетистът Сергей Полунин също е бил лишен от украинско гражданство.

Полунин, известен с татуировка на гърдите си, изобразяваща Владимир Путин, и с прякора „лошото момче на балета“, е роден в Южна Украйна и придобил руско гражданство през 2018 г.

През 2022 г. той публично подкрепи руската инвазия, а още през 2014 г. приветства анексирането на Крим, където известно време е живял и работил.

В указа на Зеленски фигурира и името на бившия депутат Олег Царьов, преминал на проруската страна, срещу когото през 2023 г. беше извършен опит за покушение.

Според АФП, с този ход Зеленски демонстрира твърдата си позиция срещу фигури, свързани с Кремъл, в момент, когато Украйна продължава борбата си срещу руската агресия.