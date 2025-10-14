Зеленски: Украйна ще внася повече газ, за да осигури страната през зимата

Украйна се подготвя да внася повече газ от чужбина, за да преживее предстоящия зимен сезон, заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Киев с върховната представителка на ЕС по външните работи и политиката Кая Калас, съобщава УНИАН.
Президентът отбеляза, че Русия продължава да атакува газохранилища, инфраструктура и водоснабдителни съоръжения, което допълнително усложнява енергийната ситуация в страната.
Зеленски увери, че Украйна вече има яснота откъде може да закупи газ и на какви цени, като някои от партньорите – сред тях Норвегия и държави от ЕС – доставят газ без начисляване на такси.
Според украинските власти, руските атаки са унищожили повече от половината от производството на газ в страната. Ако обстрелите продължат, Украйна ще трябва да закупи около 4,4 милиарда кубически метра газ до края на март, което ще струва близо 2 милиарда евро.
Международни медии вече съобщиха, че Киев ще трябва да похарчи милиарди за допълнителен внос на гориво, за да гарантира енергийната сигурност на страната през зимата.
Украйна се подготвя да внася повече газ от чужбина, за да преживее предстоящия зимен сезон, заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Киев с върховната представителка на ЕС по външните работи и политиката Кая Калас, съобщава УНИАН.
Президентът отбеляза, че Русия продължава да атакува газохранилища, инфраструктура и водоснабдителни съоръжения, което допълнително усложнява енергийната ситуация в страната.
Зеленски увери, че Украйна вече има яснота откъде може да закупи газ и на какви цени, като някои от партньорите – сред тях Норвегия и държави от ЕС – доставят газ без начисляване на такси.
Според украинските власти, руските атаки са унищожили повече от половината от производството на газ в страната. Ако обстрелите продължат, Украйна ще трябва да закупи около 4,4 милиарда кубически метра газ до края на март, което ще струва близо 2 милиарда евро.
Международни медии вече съобщиха, че Киев ще трябва да похарчи милиарди за допълнителен внос на гориво, за да гарантира енергийната сигурност на страната през зимата.
От продажници като родните политици за без пари .
От къде ще го внася, от Луната ли?!🤣
Откъде, от ЕС ли 😀?
Violeta Stoykova по турски поток и боташ