      вторник, 14.10.25
          Война

          Зеленски: Украйна ще внася повече газ, за да осигури страната през зимата

          Снимка: Reuters / Hannibal Hanschke
          Украйна се подготвя да внася повече газ от чужбина, за да преживее предстоящия зимен сезон, заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Киев с върховната представителка на ЕС по външните работи и политиката Кая Калас, съобщава УНИАН.

          „Вече започнахме да говорим за внос на газ. Имаме оценка за това от какво ще се нуждаем. Но основно става въпрос за пари. Газът днес не е проблем. Проблемът е да има достатъчно пари, достатъчно финансиране за този газ,“ подчерта Зеленски.

          Президентът отбеляза, че Русия продължава да атакува газохранилища, инфраструктура и водоснабдителни съоръжения, което допълнително усложнява енергийната ситуация в страната.

          Зеленски увери, че Украйна вече има яснота откъде може да закупи газ и на какви цени, като някои от партньорите – сред тях Норвегия и държави от ЕС – доставят газ без начисляване на такси.

          „Разчитаме и на тях,“ каза той, добавяйки, че някои страни от Близкия изток също могат да се включат в доставките. „Използвахме предимствата на отношенията си миналата зима,“ допълни държавният глава.

          Според украинските власти, руските атаки са унищожили повече от половината от производството на газ в страната. Ако обстрелите продължат, Украйна ще трябва да закупи около 4,4 милиарда кубически метра газ до края на март, което ще струва близо 2 милиарда евро.

          Международни медии вече съобщиха, че Киев ще трябва да похарчи милиарди за допълнителен внос на гориво, за да гарантира енергийната сигурност на страната през зимата.

