Земетресение е усетено край Благоевград

Тази сутрин около 05:41 часа в региона на Благоевград е усетено земетресение. Епицентърът му е югозападно от Благоевград и северозападно от Симитли. Дълбочината, на която е отчетен труса е 123 километра. Земетресението е било с магнитуд 2.8 по скалата на Рихтер и няма данни за материални щети.

