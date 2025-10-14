НА ЖИВО
          Земетресение е усетено край Благоевград

          Тази сутрин около 05:41 часа в региона на Благоевград е усетено земетресение. Епицентърът му е югозападно от Благоевград и северозападно от Симитли. Дълбочината, на която е отчетен труса е 123 километра. Земетресението е било с магнитуд 2.8 по скалата на Рихтер и няма данни за материални щети.

          Тази сутрин около 05:41 часа в региона на Благоевград е усетено земетресение. Епицентърът му е югозападно от Благоевград и северозападно от Симитли. Дълбочината, на която е отчетен труса е 123 километра. Земетресението е било с магнитуд 2.8 по скалата на Рихтер и няма данни за материални щети.

