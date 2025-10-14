Зорница Илиева: Арабският и мюсюлманският свят излезе много обединен от кризата в Газа

НА ЖИВО
          „Арабският и мюсюлманският свят излезе много обединен от кризата в Газа.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиева обясни, че не е случайно, че Нетаняху не е присъствал на срещата в Египет. По думите й правителствата на Катар и други държави не са искали премиерът на Израел да е там.

          „Хамас“ са получили разрешение от Тръмп да извършват полицейски функции на територията на Газа.“, посочи още гостенката.

          Международният анализ посочи още, че Израел не са освободили от затвора двамата най-харизматични лидери на „Хамас“. По думите й Нетаняху , ако те бъдат освободени, то можело да повлияят на процесите в Газа.

