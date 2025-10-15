19-годишният младеж, прострелял малко дете в Ямбол, е с криминално минало

С предишни криминални прояви е 19-годишният младеж, който простреля петгодишно дете в Ямбол с пневматичен пистолет. Това съобщи ръководителят на Районната прокуратура – Ямбол, Мина Грънчарова.
По думите ѝ, по делото предстоят разпити на свидетели и назначаване на експертизи, които ще изяснят дали стрелбата е била умишлена.
В момента 19-годишният е задържан с прокурорско постановление за 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража.
Инцидентът е станал на 10 октомври, на детска площадка в ямболския квартал „Зорница“. Пострадалото дете е с контузна рана на врата, но без опасност за живота.
Младежът, произвел изстрелите, е с повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.
