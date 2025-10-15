НА ЖИВО
          19-годишният младеж, прострелял малко дете в Ямбол, е с криминално минало

          С предишни криминални прояви е 19-годишният младеж, който простреля петгодишно дете в Ямбол с пневматичен пистолет. Това съобщи ръководителят на Районната прокуратура – Ямбол, Мина Грънчарова.

          „Младежът е осъждан за грабеж и за притежание на наркотични вещества“,

          уточни прокурор Грънчарова.
          По думите ѝ, по делото предстоят разпити на свидетели и назначаване на експертизи, които ще изяснят дали стрелбата е била умишлена.

          „Това е пистолет, който не подлежи нито на регистрационен, нито на уведомителен режим. Законът е такъв, т.е. всеки може да си купи такова оръжие“,

          поясни още районният прокурор на Ямбол.

          В момента 19-годишният е задържан с прокурорско постановление за 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража.

          „Очакваме мярката за неотклонение да бъде разгледана утре в съда“,

          добави прокурор Грънчарова.
          Инцидентът е станал на 10 октомври, на детска площадка в ямболския квартал „Зорница“. Пострадалото дете е с контузна рана на врата, но без опасност за живота.

          Младежът, произвел изстрелите, е с повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

