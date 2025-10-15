Александър Димитров: 30 удара в нашата врата и само два от наша страна, но все пак играхме с Испания

Наставникът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров даде своето мнение за поражението на тима ни от Испания. Световната квалификация, играна на стадиона във Валядолид, завърши при резултат 4:0 за домакините. Това е второ поредно поражение за Димитров начело на „лъвовете“, след като преди няколко дни допуснахме загуба от Турция с 1:6.

„Влезнахме в мача с актуалния европейски шампион и най-добрия отбор в света след една много тежка загуба. Играчите дадоха максимума на моментните си възможности. Създадохме и положения на европейския шампион. Втори звучен шамар за нас, но ще преболедуваме това време. Ще се учим от грешките си. Получаваме и два гола в добавеното време, което още повече ни тежи. Имаше дисциплина и характер“ – каза селекционерът.

„Търсихме нисък и среден блок, за да се защитаваме. Това, което ми липсваше е, че ни липсва футболно самочувствие. Да кажем, че трябва да владеем топката и да се надиграваме с Испания е несериозно. 30 удара в нашата врата и само два от наша страна, все пак играем с Испания. В мача им срещу Грузия грузинците нямаха нито един удар. И в двата мача имаше двама дебютанти, за което ги поздравявам“ – заяви Александър Димитров.