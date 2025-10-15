Александър Димитров: Надявам се, че ще издържим и резултатите ще започнат да ни пазят

„Ние напрежение с нито един играч от националния отбор нямаме, не сме имали и не бихме го допуснали. Изпратиха ми какво е излязало в медиите. Единственото, което отговаря на истината е, че Светльо Вуцов закъсня и на тази база е приложен вътрешният правилник. Това е единственото вярно.“ Това каза селекционерът на националите Алексанъдр Димитров при завърщането на отбора след загубато от Испания с 0:4 в световна квалификация.

По-рано днес треньорът на вратарите в Левски Божидар Митрев заяви, че Вуцов е обвиняван за поражението с 1:6 от Турция, въпреки че не игра в мача. Освен това от треньорския щаб са се заканили той да бъде „съсипан психически“.

„Щеше ли да започне титуляр в мача срещу актуалния европейски шампион, ако имаше такова нещо. Щеше ли да се представи на толкова добро ниво. Мнението ми е, че Вуцов игра добре. Това са… Сега говорих и с него, попитах го дали някой си е позволил такова нещо. Той категорично отрече. Няма напрежение с нито един играч“, допълни Димитров.

„Правим промени. След като почват удари под кръста, на някой не му харесват. Надявам се, че ще издържим и резултатите ще започнат да ни пазят“ – каза още селекционерът.

„Чисто спортно-технически трябва да имаме повече футболно самочувствие и увереност, трябва да можем да владеем топката в противниковата половина, да създаваме положения не само от контраатака, а и да ги отбелязваме. Видяхме, че наистина сме много-много далеч като класа от топ отборите в Европа. Трябва да се направи инфраструктура, трябва да се работи и да се създават млади играчи. Не на последно място тези млади играчи трябва да се интегрират в мъжкия футбол. Резултатите ги има, но в мъжкия отбор ножицата става много широка“, допълни той.

„В оставащите два мача, ще изчистим играта, ще изчистим състава, за да изядем още бой, за да можем да се изправим по-силни и да можем да започнем да печелим“, заяви Александър Димитров.

„За мен е много труден дебют. Не смятам, че сме заблудили обществото и сме дали грешни сигнали. Класата на противниците и групата е адски тежка. Тези две седмици, които ни предстоят преди последните повиквателни за квалификациите, ще огледаме всичко, което сега е било в разширения състав, ако има нещо по-добре, ще го вземам. Не искам да пипам младежите, за да не правя това, което на мен са ми правили. В полезрението са ми, но ще ги оставим за мача с Шотландия. Тези, които взехме и играха титуляри Росен Божинов и Мартин Георгиев се справиха на ниво. Това е пътят. Аз знаех с какво се захващам, знам какво ми предстои и не могат да ме съборят психически абсолютно никакви резултати, защото знам каква е крайната цел и как да я постигна“, завърши той.